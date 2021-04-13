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Очередная область оказалась в "красной" зоне

Вторник, 13 апреля 2021, 14:16
Очередная область оказалась в красной зоне

С 15 апреля в "красной" зоне эпидемической опасности будет находиться Полтавская область.

Источник: министр КМУ Олег Немчинов в Telegram

Детали: Решение Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций вступает в силу с с 00 часов 00 минут 15 апреля 2021

С тех пор на территории региона устанавливаются ограничения, предусмотренные для "красного" уровня.

 

Ранее область была "оранжевой". Однако последние три дня в регионе превышены показатели госпитализации больных коронавирусом. Коэффициент выявления новых случаев инфицирования также не соответствует тому, который определил Минздрав.
Таким образом, в "красной" зоне находится 12 областей и Киев. "Оранжевый" уровень сохраняют 9 регионов. Еще в трех областях пока держится "желтая" зона.

 

Справка: Перечень запретов и ограничений, которые предусматривает для населения "красная" зона, начинает действовать не после отнесения Минздравом к такой зоне того или иного региона, а после соответствующего решения Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Когда комиссия принимает свое решение, в "красном" регионе запрещается следующее:

 

Украинская правда
Темы: карантинПолтавская область
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