У Зеленського розповіли, що буде із суддями після ліквідації ОАСК

Суддів скандального Окружного адміністративного суду Києва, до доброчесності яких не буде виникати питань, переведуть до іншого суду, а якщо ті не захочуть – будуть звільнені.

Джерело: представник президента у КС Федір Веніславський під час спілкування із журналістами

Пряма мова: "Судді, які не будуть згодні із переведенням до іншого суду, швидше за все це буде окружний, юрисдикція якого поширюється на Київську область…і якщо судді, які працюють в ОАСК не дадуть згоди на переведення до іншого суду. То це є підставою для їх звільнення".

Деталі: Веніславський зазначив, що для переведення суддів славнозвісного ОАСК їм необхідно буде отримати відповідну "рекомендацію", якщо "їх доброчесність не викликатиме заперечень". Водночас, від кого саме її треба отримати він не уточнив. Проте, саме до повноважень Вищої ради правосуддя входить переведення служителів Феміди в інші суди.

Разом з тим, оцінювати відповідність судді займаній посаді має Вища кваліфікаційні комісія суддів, яка тимчасово призупинила роботу в рамках судової реформи.

Із слів Веніславського можна зробити висновок, що судді ОАСК не будуть брати участь у конкурсі на посади в іншому суді, а будуть просто переведені. Проте, допоки на сайті Верховної Ради немає тексту законопроєкту.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт, яким пропонує ліквідувати скандальний Окружний адміністративний суд Києва.

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