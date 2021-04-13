У Зеленского рассказали, что будет с судьями после ликвидации ОАСК

Судей скандального Окружного административного суда Киева, к добропорядочности которых не будет возникать вопросов, переведут в другой суд, а если те не захотят – будут уволены.

Источник: представитель президента в КС Федор Вениславский во время общения с журналистами

Прямая речь: "Судьи, которые не будут согласны с переводом в другой суд, скорее всего это будет окружной, юрисдикция которого распространяется на Киевскую область... и если судьи, работающих в ОАСК не дадут согласия на перевод в другой суд. То это является основанием для их освобождения".

Детали: Вениславский отметил, что для перевода судей пресловутого ОАСК им необходимо будет получить соответствующую "рекомендацию", если "их добропорядочность не будет вызывать возражений". В то же время, от кого именно ее надо получить он ли не уточнил. Однако, именно в полномочия Высшего совета правосудия входит перевод служителей Фемиды в другие суды.

Вместе с тем, оценивать соответствие судьи занимаемой должности должна Высшая квалификационная комиссия судей, которая временно приостановила работу в рамках судебной реформы.

Со слов Вениславского можно сделать вывод, что судьи ОАСК не будут принимать участие в конкурсе на должности в другом суде, а их просто переведут. Однако, пока на сайте Верховной Рады нет текста законопроекта.

Кроме того, Вениславский рассказал, что нардепы могут рассмотреть законопроект очереди уже на следующей неделе, однако до этого он должен пройти комитет. Также могут быть поданы альтернативные законопроекты.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект, которым предлагает ликвидировать скандальный Окружной административный суд Киева.

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