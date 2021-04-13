Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Зеленского рассказали, что будет с судьями после ликвидации ОАСК

Вторник, 13 апреля 2021, 15:44

Судей скандального Окружного административного суда Киева, к добропорядочности которых не будет возникать вопросов, переведут в другой суд, а если те не захотят – будут уволены.

Источник: представитель президента в КС Федор Вениславский во время общения с журналистами

Прямая речь: "Судьи, которые не будут согласны с переводом в другой суд, скорее всего это будет окружной, юрисдикция которого распространяется на Киевскую область... и если судьи, работающих в ОАСК не дадут согласия на перевод в другой суд. То это является основанием для их освобождения".

Детали: Вениславский отметил, что для перевода судей пресловутого ОАСК им необходимо будет получить соответствующую "рекомендацию", если "их добропорядочность не будет вызывать возражений". В то же время, от кого именно ее надо получить он ли не уточнил. Однако, именно в полномочия Высшего совета правосудия входит перевод служителей Фемиды в другие суды.

Вместе с тем, оценивать соответствие судьи занимаемой должности должна Высшая квалификационная комиссия судей, которая временно приостановила работу в рамках судебной реформы.

Со слов Вениславского можно сделать вывод, что судьи ОАСК не будут принимать участие в конкурсе на должности в другом суде, а их просто переведут. Однако, пока на сайте Верховной Рады нет текста законопроекта.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект, которым предлагает ликвидировать скандальный Окружной административный суд Киева.

Читайте также: Президентов много – ОАСК один. Как Павел Вовк стал позорным судьей десятилетия

"Ты сомневался в нашей политической проституции?" Как новые пленки Вовка показали судейскую империю власти

Ольга Гетьманец, УП
Темы: ОАСКПавел Вовк Зеленскийсуд


powered by lun.ua
Главное сегодня

ИнфографикаОчередная область оказалась в "красной" зоне

Зеленский просит Раду ликвидировать ОАСК: Достаточно сейфов с миллионами наличных

Россия готовится к отключению от Visa и MasterCard

Россия пригрозила США за корабли в Черном море: Им лучше держаться подальше от Крыма

Судью КС не смогли наказать за конфликт интересов – НАПК

Участниц откровенной фотосессии депортировали из ОАЭ – МЗС

Все новости...
ОАСК
Вовк отреагировал на инициативу ликвидировать ОАСК: "Президент поддался на манипуляции"
Зеленский просит Раду ликвидировать ОАСК: Достаточно сейфов с миллионами наличных
Соучастника брата Вовка тоже арестовали
Последние новости
15:53
фото, видео Полиция дважды ловила подозреваемых в убийстве: сбежали из-под домашнего ареста
15:44
У Зеленского рассказали, что будет с судьями после ликвидации ОАСК
15:39
Тупицкий просит ОАСК запретить работникам УГО не пускать его в Конституционный суд
15:38
Снижение цены на электроэнергию: Раде рекомендовали принять постановление
15:33
Кремль ответил, связано ли ограничение авиарейсов в Турцию с Украиной
15:22
Вовк отреагировал на инициативу ликвидировать ОАСК: "Президент поддался на манипуляции"
15:12
Кулеба рассказал, как страны НАТО могли бы помочь Киеву на фоне эскалации РФ
15:11
На данный момент ни единого проблемного банка в Украине нет - НБУ
15:10
Россия перебросила в ОРДЛО еще 250 военных и 2 тысячи тонн горючего – разведка
15:00
Данилов обсудил агрессию России с дипломатами ЕС: Мы не отдадим свою землю
Все новости...