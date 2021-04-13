У Зеленского рассказали, что будет с судьями после ликвидации ОАСК

Судей скандального Окружного административного суда Киева, к добропорядочности которых не будет возникать вопросов, переведут в другой суд, а если те не захотят – будут уволены.

Источник: представитель президента в КС Федор Вениславский во время общения с журналистами

Прямая речь: "Судьи, которые не будут согласны с переводом в другой суд, скорее всего это будет окружной, юрисдикция которого распространяется на Киевскую область... и если судьи, работающих в ОАСК не дадут согласия на перевод в другой суд. То это является основанием для их освобождения".

Детали: Вениславский отметил, что для перевода судей пресловутого ОАСК им необходимо будет получить соответствующую "рекомендацию", если "их добропорядочность не будет вызывать возражений". В то же время, от кого именно ее надо получить он ли не уточнил. Однако, именно в полномочия Высшего совета правосудия входит перевод служителей Фемиды в другие суды.

Вместе с тем, оценивать соответствие судьи занимаемой должности должна Высшая квалификационная комиссия судей, которая временно приостановила работу в рамках судебной реформы.

Со слов Вениславского можно сделать вывод, что судьи ОАСК не будут принимать участие в конкурсе на должности в другом суде, а их просто переведут. Однако, пока на сайте Верховной Рады нет текста законопроекта.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект, которым предлагает ликвидировать скандальный Окружной административный суд Киева.

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