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У Києві лікарі "заробляли" на померлих від COVID-19

Вівторок, 13 квітня 2021, 16:08
У Києві лікарі заробляли на померлих від COVID-19

У Києві затримали завідувача патологоанатомічним відділенням та лікаря на вимаганні коштів при видачі тіла померлої від COVID-19.

Джерело: Київська міська прокуратура, столична поліція, поінформований співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними слідства, вказані працівники лікарні систематично вимагали від родичів померлих осіб грошові кошти за прискорення проведення розтину тіл, зберігання їх у холодильних камерах, миття, одягання та підготовку до поховання. При цьому послуги, за які працівники лікарні брали гроші, згідно з нормативно-правовими актами МОЗ України надаються безоплатно.

 

Лікарів затримали під час одержання від чергової неправомірної вигоди від громадянина за підготовку та видачу тіла померлої від COVID-19 жінки у відкритій труні.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим особам про підозру та обрання запобіжних заходів.

Правоохоронці не називають установу, де працюють вищевказані затримані особи. Водночас за даними джерела УП, йдеться про Київську міську клінічну лікарню №8.

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Українська правда
Теми: Київкоронавіруспрокуратурахабар
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