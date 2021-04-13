Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Києві лікарі "заробляли" на померлих від COVID-19

Вівторок, 13 квітня 2021, 16:08

У Києві затримали завідувача патологоанатомічним відділенням та лікаря на вимаганні коштів при видачі тіла померлої від COVID-19.

Джерело: Київська міська прокуратура, столична поліція, поінформований співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними слідства, вказані працівники лікарні систематично вимагали від родичів померлих осіб грошові кошти за прискорення проведення розтину тіл, зберігання їх у холодильних камерах, миття, одягання та підготовку до поховання. При цьому послуги, за які працівники лікарні брали гроші, згідно з нормативно-правовими актами МОЗ України надаються безоплатно.

 

Лікарів затримали під час одержання від чергової неправомірної вигоди від громадянина за підготовку та видачу тіла померлої від COVID-19 жінки у відкритій труні.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим особам про підозру та обрання запобіжних заходів.

Правоохоронці не називають установу, де працюють вищевказані затримані особи. Водночас за даними джерела УП, йдеться про Київську міську клінічну лікарню №8.

Читайте також: Я не розбиралась, просто думала: тільки не в пакеті. Як і за скільки ховають жертв ковіду на другому році пандемії

Українська правда
Теми: Київкоронавіруспрокуратурахабар


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Зеленського розповіли, що буде із суддями після ліквідації ОАСК

ІнфографікаЧергова область опинилась у "червоній" зоні

Зеленський просить Раду ліквідувати ОАСК: Досить сейфів із мільйонами готівки

Росія готується до відключення від Visa і MasterCard

Росія пригрозила США через кораблі у Чорному морі: Їм краще триматись подалі від Криму

Суддю КС не змогли покарати за конфлікт інтересів – НАЗК

Усі новини...
Київ
Зеленський просить Раду ліквідувати ОАСК: Досить сейфів із мільйонами готівки
Тиждень транспортного локдауну обійшовся киянам в 3 млн доларів – дослідження
У Києві відключили від опалення майже дві третини будинків
Останні новини
16:50
Блокування Суецького каналу: у Єгипті арештували судно Ever Given
16:40
У МОЗ оприлюднили склад вакцин проти COVID-19, якими щеплюватимуть українців
16:27
Шойгу розповів, скільки ще РФ триматиме війська на кордоні з Україною
16:24
Глава МЗС Латвії у четвер приїде до Києва, щоб "підтвердити рішучу підтримку України"
16:22
У Зеленського оцінили шанси на перегляд програми МВФ та отримання траншу
16:20
Біля кордону з Росією СБУ проведе антитерористичні навчання
16:08
фотоУ Києві лікарі "заробляли" на померлих від COVID-19
15:54
Приватизація в’язниць: перший об’єкт знову виставили на аукціон, ціна вдвічі менша
15:53
фото, відео Поліція двічі ловила підозрюваних у вбивстві: втекли з-під домашнього арешту
15:44
У Зеленського розповіли, що буде із суддями після ліквідації ОАСК
Усі новини...