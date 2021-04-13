В Киеве врачи "зарабатывали" на умерших от COVID-19

В Киеве задержали заведующего патологоанатомическим отделением и врача в вымогательстве при выдаче тела умершей от COVID-19.

Источник: Киевская городская прокуратура, столичная полиция, информированный источник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным следствия, указанные работники больницы систематически требовали от родственников умерших денежные средства за ускорение проведения вскрытий тел, хранения их в холодильных камерах, мытье, одевание и подготовку к захоронению. При этом услуги, за которые работники больницы брали деньги, согласно нормативно-правовым актам Минздрава Украины предоставляются бесплатно.

Врачей задержали во время получения от очередной неправомерной выгоды от гражданина за подготовку и выдачу тела женщины, умершей от COVID-19, в открытом гробу.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным лицам о подозрении и избрании меры пресечения.

Правоохранители не называют учреждение, где работают вышеуказанные задержанные лица. В то же время по данным источника УП, речь идет о Киевской городской клинической больнице №8.

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