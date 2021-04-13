Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Біля кордону з Росією СБУ проведе антитерористичні навчання

Вівторок, 13 квітня 2021, 16:20

З 14 квітня Служба безпеки України почне антитерористичні навчання на Харківщині, особлива увага буде надана прикордонним районам. 

Джерело: повідомлення СБУ

Деталі: У тренуваннях візьмуть участь підрозділи Служби безпеки України, Національної гвардії України, Національної поліції, Державної прикордонної служби України, Військової служби правопорядку, Харківської обласної прокуратури та інші члени Координаційної групи Антитерористичного центру.

Зазначається, що навчання проходитимуть в умовах максимально наближених до реальних, у тому числі з використанням бойової вогнепальної зброї, військової техніки і радіотехнічних засобів.

СБУ також просить громадян мати при собі документи, оскільки в межах навчань в області можуть перевіряти документи, здійснювати огляд автомобільного транспорту.

Українська правда
Теми: СБУтероризм


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Зеленського розповіли, що буде із суддями після ліквідації ОАСК

ІнфографікаЧергова область опинилась у "червоній" зоні

Зеленський просить Раду ліквідувати ОАСК: Досить сейфів із мільйонами готівки

Росія готується до відключення від Visa і MasterCard

Росія пригрозила США через кораблі у Чорному морі: Їм краще триматись подалі від Криму

Суддю КС не змогли покарати за конфлікт інтересів – НАЗК

Усі новини...
СБУ
СБУ заборонила в’їзд 63 іноземцям з початку року
Керівництво одного із обленерго вивело "в тінь" 80 млн грн – СБУ
Суд арештував яхту Медведчука, яка заходила до Криму
Останні новини
16:50
Блокування Суецького каналу: у Єгипті арештували судно Ever Given
16:40
У МОЗ оприлюднили склад вакцин проти COVID-19, якими щеплюватимуть українців
16:27
Шойгу розповів, скільки ще РФ триматиме війська на кордоні з Україною
16:24
Глава МЗС Латвії у четвер приїде до Києва, щоб "підтвердити рішучу підтримку України"
16:22
У Зеленського оцінили шанси на перегляд програми МВФ та отримання траншу
16:20
Біля кордону з Росією СБУ проведе антитерористичні навчання
16:08
фотоУ Києві лікарі "заробляли" на померлих від COVID-19
15:54
Приватизація в’язниць: перший об’єкт знову виставили на аукціон, ціна вдвічі менша
15:53
фото, відео Поліція двічі ловила підозрюваних у вбивстві: втекли з-під домашнього арешту
15:44
У Зеленського розповіли, що буде із суддями після ліквідації ОАСК
Усі новини...