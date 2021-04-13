Біля кордону з Росією СБУ проведе антитерористичні навчання

З 14 квітня Служба безпеки України почне антитерористичні навчання на Харківщині, особлива увага буде надана прикордонним районам.

Джерело: повідомлення СБУ

Деталі: У тренуваннях візьмуть участь підрозділи Служби безпеки України, Національної гвардії України, Національної поліції, Державної прикордонної служби України, Військової служби правопорядку, Харківської обласної прокуратури та інші члени Координаційної групи Антитерористичного центру.

Зазначається, що навчання проходитимуть в умовах максимально наближених до реальних, у тому числі з використанням бойової вогнепальної зброї, військової техніки і радіотехнічних засобів.

СБУ також просить громадян мати при собі документи, оскільки в межах навчань в області можуть перевіряти документи, здійснювати огляд автомобільного транспорту.