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Возле границы с Россией СБУ проведет антитеррористические учения

Вторник, 13 апреля 2021, 16:20

С 14 апреля Служба безопасности Украины начнет антитеррористические учения в Харьковской области, особое внимание будет уделено пограничным районам.

Источник: сообщение СБУ

Детали: В тренировках примут участие подразделения Службы безопасности Украины, Национальной гвардии Украины, Национальной полиции, Государственной пограничной службы Украины, Военной службы правопорядка, Харьковской областной прокуратуры и другие члены Координационной группы Антитеррористического центра.

Отмечается, что учения будут проходить в условиях максимально приближенных к реальным, в том числе с использованием боевого огнестрельного оружия, военной техники и радиотехнических средств.

СБУ также просит граждан иметь при себе документы, поскольку в рамках учений в области могут проверять документы, осуществлять обзор автомобильного транспорта.

Украинская правда
Темы: СБУтерроризм


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