Возле границы с Россией СБУ проведет антитеррористические учения

С 14 апреля Служба безопасности Украины начнет антитеррористические учения в Харьковской области, особое внимание будет уделено пограничным районам.

Источник: сообщение СБУ

Детали: В тренировках примут участие подразделения Службы безопасности Украины, Национальной гвардии Украины, Национальной полиции, Государственной пограничной службы Украины, Военной службы правопорядка, Харьковской областной прокуратуры и другие члены Координационной группы Антитеррористического центра.

Отмечается, что учения будут проходить в условиях максимально приближенных к реальным, в том числе с использованием боевого огнестрельного оружия, военной техники и радиотехнических средств.

СБУ также просит граждан иметь при себе документы, поскольку в рамках учений в области могут проверять документы, осуществлять обзор автомобильного транспорта.