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Глава МЗС Латвії у четвер приїде до Києва, щоб "підтвердити рішучу підтримку України"

Вівторок, 13 квітня 2021, 16:24
Фото dia.dp.gov.ua

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич 15 квітня прибуде з робочим візитом до Києва, щоб висловити солідарність та підтвердити рішучу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті МЗС Латвії.

"Нещодавня військова діяльність та дії Росії, включаючи нарощування її військових сил у безпосередній близькості від території України, становлять значну загрозу безпеці в регіоні; тому важливо, щоб Латвія висловила свою непохитну підтримку Україні в цих складних обставинах", - заявив Ринкевич.

В рамках візиту латвійський міністр зустрінеться з українським колегою Дмитром Кулебою та іншими українськими високопосадовцями.

У четвер до Києва також прибуде глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, "щоб продемонструвати солідарність на тлі зростання напруги з Росією". Латвія підтримала цю ініціативу.

Раніше Ландсбергіс заявляв, що Литва запропонує союзникам по НАТО надати Україні план дій щодо членства (ПДЧ), який дозволить країні стати членом Північноатлантичного альянсу.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію до негайного припинення провокацій в Україні та біля її кордонів.

Нещодавно президент Володимир Зеленський висловив сподівання на підтримку союзників по НАТО у питанні надання Україна Плану дій щодо членства в Альянсі.

Теми: УкраїнаЛитваМЗС


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