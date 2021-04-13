Глава МИД Латвии в четверг приедет в Киев, чтобы "подтвердить решительную поддержку Украины"

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич 15 апреля прибудет с рабочим визитом в Киев, чтобы выразить солидарность и подтвердить решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте МИД Латвии.

"Недавняя военная деятельность и действия России, включая наращивание ее военных сил в непосредственной близости от территории Украины, представляют значительную угрозу безопасности в регионе, поскольку важно, чтобы Латвия выразила свою непоколебимую поддержку Украине в этих сложных обстоятельствах", - заявил Ринкевич.

В рамках визита латвийский министр встретится с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и другими украинскими чиновниками.

В четверг в Киев также прибудет глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис, "чтобы продемонстрировать солидарность на фоне роста напряженности с Россией". Латвия поддержала эту инициативу.

Ранее Ландсбергис заявил, что Литва предложит союзникам по НАТО предоставить Украине план действий по членству (ПДЧ), который позволит стране стать членом Североатлантического альянса.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию к немедленному прекращению провокаций в Украине и у ее границ.

Недавно президент Владимир Зеленский выразил надежду на поддержку союзников по НАТО в вопросе предоставления Украине Плана действий по членству в Альянсе.