Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава МИД Латвии в четверг приедет в Киев, чтобы "подтвердить решительную поддержку Украины"

Вторник, 13 апреля 2021, 16:24
Глава МИД Латвии в четверг приедет в Киев, чтобы подтвердить решительную поддержку Украины

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич 15 апреля прибудет с рабочим визитом в Киев, чтобы выразить солидарность и подтвердить решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте МИД Латвии.

"Недавняя военная деятельность и действия России, включая наращивание ее военных сил в непосредственной близости от территории Украины, представляют значительную угрозу безопасности в регионе, поскольку важно, чтобы Латвия выразила свою непоколебимую поддержку Украине в этих сложных обстоятельствах", - заявил Ринкевич.

В рамках визита латвийский министр встретится с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и другими украинскими чиновниками.

В четверг в Киев также прибудет глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис, "чтобы продемонстрировать солидарность на фоне роста напряженности с Россией". Латвия поддержала эту инициативу.

Ранее Ландсбергис заявил, что Литва предложит союзникам по НАТО предоставить Украине план действий по членству (ПДЧ), который позволит стране стать членом Североатлантического альянса.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию к немедленному прекращению провокаций в Украине и у ее границ.

Недавно президент Владимир Зеленский выразил надежду на поддержку союзников по НАТО в вопросе предоставления Украине Плана действий по членству в Альянсе.

"Украинская правда" в Threads

Темы: УкраинаЛитваМИД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Украина
Байден: Сейчас Украина не готова к членству в НАТО
Они им нужны – Байден о предоставлении Украине кассетных боеприпасов
Украина и Турция подписали меморандум о взаимопонимании в сфере стратегических отраслей промышленности
Последние новости
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
16:34
Россияне попали уже по третьей базе с гуманитаркой в Херсоне
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
Зеленский: Минус пять российских самолетов задают настроение на следующий год
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ Криворожском районе воздушники сбили российскую ракету
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
Все новости...
Реклама: