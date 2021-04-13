Українські сухопутні війська отримали модернізований вертоліт Мі-8МТ

Армійській авіації Сухопутних військ ЗСУ передали відремонтований та модернізований вертоліт Мі-8МТ.

Джерело: повідомлення Укроборонпром

Деталі: Ремонт і модернізацію здійснювало ДП "Конотопський авіаремонтний завод "Авіакон". На вертоліт встановили українські системи активного та пасивного захисту від ракет з інфрачервоними голівками самонаведення та броньовані плити вітчизняного виробництва.

Дослівно: "Гвинтокрил було оснащено двома комплектами супутникової навігаційної системи, радіолокаційним відповідачем, аварійним радіомаяком, твердотіловим аварійно-експлуатаційним реєстратором польотної інформації з можливістю запису переговорів членів екіпажу".

Крім того, відтепер машина має сучасний радіовисотомір, високонадійну короткохвильову радіостанцію, систему десантування у два потоки через вантажні стулки та авіаційний пошуковий прожектор".