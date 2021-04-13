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Украинские сухопутные войска получили модернизированный вертолет Ми-8МТ

Вторник, 13 апреля 2021, 17:22
Украинские сухопутные войска получили модернизированный вертолет Ми-8МТ

Армейской авиации Сухопутных войск ВСУ передали отремонтированный и модернизированный  вертолет Ми-8МТ.

Источник: сообщение Укроборонпром

Детали: Ремонт и модернизацию осуществляло ГП "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон". На вертолет установили украинские системы активной и пассивной защиты от ракет с инфракрасными головками самонаведения и бронированные плиты отечественного производства.

Дословно: "Вертолет был оснащен двумя комплектами спутниковой навигационной системы, радиолокационным ответчиком, аварийным радиомаяком, твердотеловым аварийно-эксплуатационным регистратором полетной информации с возможностью записи переговоров членов экипажа".

Кроме того, отныне машина имеет современный радиовысотомер, высоконадежную коротковолновую радиостанцию, систему десантирования в два потока через грузовые створки и авиационный поисковый прожектор".

Украинская правда

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Темы: оружиеармия
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