Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Украинские сухопутные войска получили модернизированный вертолет Ми-8МТ

Вторник, 13 апреля 2021, 17:22

Армейской авиации Сухопутных войск ВСУ передали отремонтированный и модернизированный  вертолет Ми-8МТ.

Источник: сообщение Укроборонпром

Детали: Ремонт и модернизацию осуществляло ГП "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон". На вертолет установили украинские системы активной и пассивной защиты от ракет с инфракрасными головками самонаведения и бронированные плиты отечественного производства.

Дословно: "Вертолет был оснащен двумя комплектами спутниковой навигационной системы, радиолокационным ответчиком, аварийным радиомаяком, твердотеловым аварийно-эксплуатационным регистратором полетной информации с возможностью записи переговоров членов экипажа".

Кроме того, отныне машина имеет современный радиовысотомер, высоконадежную коротковолновую радиостанцию, систему десантирования в два потока через грузовые створки и авиационный поисковый прожектор".

Украинская правда
Темы: оружиеармия


powered by lun.ua
Главное сегодня

У Зеленского рассказали, что будет с судьями после ликвидации ОАСК

ИнфографикаОчередная область оказалась в "красной" зоне

Зеленский просит Раду ликвидировать ОАСК: Достаточно сейфов с миллионами наличных

Россия готовится к отключению от Visa и MasterCard

Россия пригрозила США за корабли в Черном море: Им лучше держаться подальше от Крыма

Судью КС не смогли наказать за конфликт интересов – НАПК

Все новости...
оружие
Шойгу рассказал, сколько еще РФ будет держать войска на границе с Украиной
В соцсетях Румынии распространяют фейк о переброске самолетами оружия в Украину
Ермак: США должны разместить ракетные системы Patriot в Украине
Последние новости
17:40
фотоРоссия подогнала "Искандеры" к украинской границе
17:36
Макрон и Зеленский встретятся в Париже 16 апреля
17:22
Украинские сухопутные войска получили модернизированный вертолет Ми-8МТ
17:19
Директор лицея, которая оскорбляла учеников за одежду и целлюлит, извинилась за буллинг
17:09
Ликвидация ОАСК: суд обиделся и похвастался "успехами"
17:08
Миноброны РФ заявило, что перебрасывает войска к границам из-за НАТО
17:07
обновленоРада провалила три постановления о снижении тарифов на энергоносители
16:50
Блокировка Суэцкого канала: В Египте арестовали судно Ever Given
16:40
В Минздраве обнародовали состав вакцин против COVID-19, которыми будут прививать украинцев
16:27
Шойгу рассказал, сколько еще РФ будет держать войска на границе с Украиной
Все новости...