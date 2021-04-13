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Макрон і Зеленський зустрінуться в Парижі 16 квітня

Вівторок, 13 квітня 2021, 20:24
Макрон і Зеленський зустрінуться в Парижі 16 квітня

Президент Франції Еммануель Макрон прийме президента України Володимира Зеленського в п'ятницю, 16 квітня.

Як повідомляє "Європейська правда", цю інформацію підтвердили виданню Le Figaro в Єлисейському палаці.

Макрон і Зеленський зустрінуться у зв'язку з ростом напруженості в Україні на тлі нарощування Росією військових сил на кордоні.

Президенти двох країн зустрінуться під час робочого обіду в Єлисейському палаці.

Пізніше інформацію про зустріч "Українській правді" підтвердили в Офісі президента України.

"Справді президент України Володимир Зеленський та президент Франції Емануель Макрон зустрінуться у п’ятницю в Парижі. Президенти сфокусуються на ситуації на Донбасі та щодо скупчення російських військ на кордонах України", - повідомили в ОП.

Минулого тижня посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив, що двома найбільшими темами президентського порядку денного буде нарощування військової присутності РФ та статус українських реформ, зокрема, створення незалежної та надійної судової влади.

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн "Групи семи" та голова європейської дипломатії Жозеп Боррель в понеділок закликали Росію припинити провокації поблизу кордону з Україною.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг також закликав Росію до негайного припинення провокацій в Україні та біля її кордонів.

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"Українська правда" у Threads

Теми: ФранціяЗеленський
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