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Макрон и Зеленский встретятся в Париже 16 апреля

Вторник, 13 апреля 2021, 17:36

Президент Франции Эммануэль Макрон примет президента Украины Владимира Зеленского в пятницу, 16 апреля.

Как сообщает "Европейская правда", эту информацию подтвердили изданию Le Figaro в Елисейском дворце.

Макрон и Зеленский встретятся в связи с ростом напряженности в Украине на фоне наращивания Россией военных сил на границе.

Президенты двух стран встретятся во время рабочего обеда в Елисейском дворце.

На прошлой неделе посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что двумя крупнейшими темами президентской повестки дня будет наращивание военного присутствия РФ и статус украинских реформ, в частности, создание независимой и надежной судебной власти.

Напомним, министры иностранных дел стран "Группы семи" и глава европейской дипломатии Жозер Боррель в понедельник призвали Россию прекратить провокации вблизи границы с Украиной.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также призвал Россию к немедленному прекращению провокаций в Украине и у ее границ.

Темы: ФранцияЗеленский


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