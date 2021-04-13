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Правоохоронці прийшли із обшуками на ВДНГ

Вівторок, 13 квітня 2021, 17:59
Правоохоронці прийшли із обшуками на ВДНГ

Генеральний директор Національного експоцентру України Євген Мушкін повідомив, що поліція та Служба безпеки проводять обшуки у павільйонах виставкового центру та в нього вдома.

Джерело: Мушкін у Facebook, коментар УП юриста ВДНГ та коментар СБУ та Нацполіції для УП

Пряма мова: "У мене в квартирі обшук... Офіс ВДНГ і павільйони обшукують поліція і СБУ. Телефоном користуватися мені заборонили".

Деталі: Гендиректор експоцентру заявив, що не очікував, що силовики будуть діяти в такій агресивній формі. Мушкін каже, що наразі вони вилучають документи та техніку. 

За його словами, він завжди відкритий для будь-яких перевірок, а вся звітність ВДНГ є на сайті комплексу. 

Мушкін вважає, що "багатьом буде легше, якщо доведеться його усунути, а на парковці експоцентру побудувати ТРЦ або захопити сквери всередині комплексу. 

Водночас у коментарі УП юрист експоцентру повідомила, що обшуки здійснюються відповідно до ухвали Печерського суду Києва, а правоохоронці розслідують провадження за статтею "Зловживання владою та службовим становищем" з боку Мушкіна. Справа була відкрита 5 березня 2021 року. Під час обшуків силовики вилучають договори та статутні документи. 

В СБУ УП підтвердили, що разом із Нацполіцією дійсно проводять обшуки в офісі та павільйонах ВДНГ, а також за місцями проживання топ-менеджменту установи. Підтвердили також і статтю, за якою здійснюється досудове розслідування. Наразі силовики документують можливі протиправні дії з боку посадових осіб експоцентру, що перебуває у власності Державного управління справами. 

UPD: У Нацполіції "Українській правді" також підтвердили слідчі дії зокрема обшуки за місцями проживання посадових осіб та на території ВДНГ. Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора. 

Валентина Романенко, Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: обшукиКиїв
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