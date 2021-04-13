Правоохоронці прийшли із обшуками на ВДНГ

Генеральний директор Національного експоцентру України Євген Мушкін повідомив, що поліція та Служба безпеки проводять обшуки у павільйонах виставкового центру та в нього вдома.

Джерело: Мушкін у Facebook, коментар УП юриста ВДНГ та коментар СБУ для УП

Пряма мова: "У мене в квартирі обшук... Офіс ВДНГ і павільйони обшукують поліція і СБУ. Телефоном користуватися мені заборонили".

Деталі: Гендиректор експоцентру заявив, що не очікував, що силовики будуть діяти в такій агресивній формі. Мушкін каже, що наразі вони вилучають документи та техніку.

За його словами, він завжди відкритий для будь-яких перевірок, а вся звітність ВДНГ є на сайті комплексу.

Мушкін вважає, що "багатьом буде легше, якщо доведеться його усунути, а на парковці експоцентру побудувати ТРЦ або захопити сквери всередині комплексу.

Водночас у коментарі УП юрист експоцентру повідомила, що обшуки здійснюються відповідно до ухвали Печерського суду Києва, а правоохоронці розслідують провадження за статтею "Зловживання владою та службовим становищем" з боку Мушкіна. Справа була відкрита 5 березня 2021 року. Під час обшуків силовики вилучають договори та статутні документи.

В СБУ УП підтвердили, що разом із Нацполіцією дійсно проводять обшуки в офісі та павільйонах ВДНГ, а також за місцями проживання топ-менеджменту установи. Підтвердили також і статтю, за якою здійснюється досудове розслідування. Наразі силовики документують можливі протиправні дії з боку посадових осіб експоцентру, що перебуває у власності Державного управління справами.