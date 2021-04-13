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Правоохранители пришли с обысками на ВДНХ – директор

Вторник, 13 апреля 2021, 17:59

Генеральный директор Национального экспоцентра Украины Евгений Мушкин сообщил, что полиция и Служба безопасности проводят обыски в павильонах выставочного центра и у него дома.

Источник: Мушкин в Facebook

Прямая речь: "У меня в квартире обыск… Офис ВДНГ и павильоны обыскивают полиция и СБУ. Телефоном пользоваться мне запретили".

Детали: Гендиректор экспоцентра заявил, что не ожидал, что силовики будут действовать в такой агрессивной форме. Мушкин говорит, что сейчас они изымают документы и технику.

По его словам, он всегда открыт для любых проверок, а вся отчетность ВДНХ есть на сайте комплекса.

Мушкин считает, что "многим будет легче, если придется его устранить, а на парковке экспоцентра построить ТРЦ или захватить скверы внутри комплекса.

В СБУ и полиции не назвали УП причину обысков.

Украинская правда
Темы: обыскиКиев


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