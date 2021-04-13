Генеральный директор Национального экспоцентра Украины Евгений Мушкин сообщил, что полиция и Служба безопасности проводят обыски в павильонах выставочного центра и у него дома.

Источник: Мушкин в Facebook, комментарий УП юриста ВДНХ и комментарий СБУ и Нацполиции для УП

Прямая речь: "У меня в квартире обыск… Офис ВДНГ и павильоны обыскивают полиция и СБУ. Телефоном пользоваться мне запретили".

Детали: Гендиректор экспоцентра заявил, что не ожидал, что силовики будут действовать в такой агрессивной форме. Мушкин говорит, что сейчас они изымают документы и технику.

По его словам, он всегда открыт для любых проверок, а вся отчетность ВДНХ есть на сайте комплекса.

Мушкин считает, что "многим будет легче, если придется его устранить, а на парковке экспоцентра построить ТРЦ или захватить скверы внутри комплекса.

В то же время в комментарии УП юрист экспоцентра сообщила, что обыски проводятся в соответствии с постановлением Печерского суда Киева, а правоохранители расследуют производства по статье "Злоупотребление властью и служебным положением" со стороны Мушкин. Дело было открыто 5 марта 2021. Во время обысков силовики изымают договора и уставные документы.

В СБУ УП подтвердили, что вместе с Нацполициею действительно проводят обыски в офисе и павильонах ВДНХ, а также по месту жительства топ-менеджмента учреждения. Подтвердили также и статью, по которой осуществляется досудебное расследование. Сейчас силовики документируют возможных противоправных действиях со стороны должностных лиц экспоцентра, находящегося в собственности Государственного управления делами.

UPD: В Нацполиции "Украинской правде" также подтвердили следственные действия, в частности обыски по месту жительства должностных лиц и на территории ВДНХ. Процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора.