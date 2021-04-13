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Поліція врятувала двох іноземців, яких викрали й два місяці катували

Вівторок, 13 квітня 2021, 18:09
Поліція врятувала двох іноземців, яких викрали й два місяці катували

Національна поліція на Одещині провела спецоперацію, звільнили двох іноземців, яких викрали, тримали й катували протягом декількох місяців, вимагаючи гроші та нерухомість.

Джерело: Управління комунікації Нацполіції

Деталі: Зазначається, що після викрадення громадянина Греції та його племінника зловмисники вимагали гроші та передачу у власність нерухомості. Після двох місяців незаконного позбавлення волі, катувань, погроз вбивством і психологічного тиску на потерпілих підозрювані заволоділи 600 тисячами євро та шістьма квартирами в елітних районах Одеси.

Викрали 55-річного та 27-річного чоловіків у лютому. Правоохоронці встановили, що упродовж двох місяців зловмисники катували потерпілих, зокрема праскою, погрожували вогнепальною зброєю, здійснювали фізичний та психологічний тиск.

Поліцейські вже затримали двох підозрюваних, проте ще тривають слідчі дії і встановлюються усі причетні.

 
 
 

Українська правда

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Теми: Одеська областьполіція
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