Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полиция спасла двух иностранцев, которых похитили и два месяца пытали

Вторник, 13 апреля 2021, 18:09
Полиция спасла двух иностранцев, которых похитили и два месяца пытали

Национальная полиция в Одесской области провела спецоперацию, освободили двух иностранцев, которых похитили, держали и пытали в течение нескольких месяцев, требуя деньги и недвижимость.

Источник: Управление коммуникации Нацполиции

Детали: Отмечается, что после похищения гражданина Греции и его племянника злоумышленники требовали деньги и передачу в собственность недвижимости. После двух месяцев незаконного лишения свободы, пыток, угроз убийством и психологического давления на потерпевших подозреваемые завладели 600 тысячами евро и шестью квартирами в элитных районах Одессы.

Похитили 55-летнего и 27-летнего мужчин в феврале. Правоохранители установили, что в течение двух месяцев злоумышленники пытали потерпевших, в частности утюгом, угрожали огнестрельным оружием, осуществляли физическое и психологическое давление.

Полицейские уже задержали двух подозреваемых, однако еще продолжаются следственные действия и устанавливаются все причастные.

 
 
 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Одесская областьполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Одесская область
В Одесской области из-за отравления алкоголем 4 человека погибли, 7 в больнице
Одесский депутат с женой украли 24 млн на детсаду и освещении улиц – СБУ
Залужный назначил нового начальника одесского военкомата
Последние новости
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
16:34
Россияне попали уже по третьей базе с гуманитаркой в Херсоне
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
Зеленский: Минус пять российских самолетов задают настроение на следующий год
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ Криворожском районе воздушники сбили российскую ракету
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
Все новости...
Реклама: