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Полиция спасла двух иностранцев, которых похитили и два месяца пытали

Вторник, 13 апреля 2021, 18:09

Национальная полиция в Одесской области провела спецоперацию, освободили двух иностранцев, которых похитили, держали и пытали в течение нескольких месяцев, требуя деньги и недвижимость.

Источник: Управление коммуникации Нацполиции

Детали: Отмечается, что после похищения гражданина Греции и его племянника злоумышленники требовали деньги и передачу в собственность недвижимости. После двух месяцев незаконного лишения свободы, пыток, угроз убийством и психологического давления на потерпевших подозреваемые завладели 600 тысячами евро и шестью квартирами в элитных районах Одессы.

Похитили 55-летнего и 27-летнего мужчин в феврале. Правоохранители установили, что в течение двух месяцев злоумышленники пытали потерпевших, в частности утюгом, угрожали огнестрельным оружием, осуществляли физическое и психологическое давление.

Полицейские уже задержали двух подозреваемых, однако еще продолжаются следственные действия и устанавливаются все причастные.

 
 
 

Украинская правда
Темы: Одесская областьполиция


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