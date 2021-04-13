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Росія зірвала зустріч РБ ООН по Косово через демонстрацію косовського прапора

Вівторок, 13 квітня 2021, 18:15
Росія зірвала зустріч РБ ООН по Косово через демонстрацію косовського прапора

Російська Федерація зупинила онлайн-сесію Ради безпеки ООН щодо Косова через участь у ній представиці уряду Косова на тлі прапора Косова.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Балканський оглядач".

Невдовзі після початку зустрічі представник Росії Дмітрій Полянський - перший заступник постійного представника РФ при ООН - обурився появою міністра закордонних справ Косова Доніки Гервали на тлі косовського прапора.

"Ми не проти участі представників Косово в нашому засіданні. Це вже встановлено практикою. Так чи інакше, я б хотів звернути увагу членів Ради на той факт, що пані Гервала сидить на тлі емблеми Косово", - сказав він. 

Полянський заявив, що не всі держави світу визнали Косово, тому представниця Косова повинна або замінити фон, або прибрати прапор з кадру. 

Після цього виступив представник Великої Британії, який зазначив, що поточна сесія не є офіційним засіданням Ради Безпеки ООН, на якому застосовуються ці правила, і додав, що останнє засідання проходило саме так, як й сьогодні, і тому він не бачить причин просити представницю Приштини змінити фон чи прибрати прапор.

Невдовзі після цього трансляцію зупинили і РБ ООН пішла на закриті консультації.

Сесію скликали для обговорення доповіді Генерального секретаря ООН про ситуацію в Косово і Метохії за період з вересня 2020 року по березень 2021 року. 

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяООН
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