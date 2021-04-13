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Россия сорвала встречу СБ ООН из-за демонстрации косовского флага

Вторник, 13 апреля 2021, 18:15
Россия сорвала встречу СБ ООН из-за демонстрации косовского флага

Российская Федерация остановила онлайн-встречу Совета безопасности ООН по Косово участием представительницы правительства Косово на фоне косовского флага.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Балканский обозреватель".

Вскоре после начала встречи представитель России Дмитрий Полянский - первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН - возмутился появлением министра иностранных дел Косово Доники Герваллы на фоне косовского флага.

"Мы не против участия представителей Косово в нашем заседании. Это уже установлено практикой. Так или иначе, я бы хотел обратить внимание членов Совета на тот факт, что госпожа Гервалла сидит на фоне эмблемы Косово", - сказал он.

Полянский заявил, что не все государства мира признали Косово, потому представительница Косово должна или заменить фон, или убрать флаг из кадра.

После этого выступил представитель Великобритании, который отметил, что текущая встреча не является официальным заседанием Совета Безопасности ООН, на котором применяются эти правила, и добавил, что последнее заседание проходило именно так, как и сегодня, и поэтому он не видит причин просить представительницу Приштины изменить фон или убрать флаг.

Вскоре после этого трансляцию остановили и СБ ООН ушла на закрытые консультации.

Сессию созвали для обсуждения доклада Генерального секретаря ООН о ситуации в Косово и Метохии за период с сентября 2020 по март 2021 года.

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Темы: РосcияООН
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