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Кулеба: на засіданні Комісії Україна-НАТО була одностайна підтримка

Вівторок, 13 квітня 2021, 18:40

На позачерговому засіданні Комісії Україна-НАТО всі країни-члени Альянсу висловили підтримку Україні на тлі посилення військової присутності РФ на кордоні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на своїй сторінці у Facebook розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба, який брав участь у засіданні в Брюсселі.

"Під час засідання Комісії Україна-НАТО абсолютно всі держави-члени НАТО висловилися на підтримку України. Ні в кого немає якихось різночитань щодо того, що відбувається на кордоні з Україною і хто це робить. Є абсолютний консенсус на підтримку України в цій ситуації", - сказав Кулеба.

За його словами, було три ключових моменти візиту: зустріч з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, засідання комісії Україна-НАТО і перша двостороння зустріч з держсекретарем США Ентоні Блінкеним.

Кулеба розповів, що приїхав до Брюсселя з трьома завданнями: надати союзникам по НАТО максимально оновлену картину того, що відбувається вздовж українського кордону, що робить Росія, стягуючи війська, і які цілі переслідує; по-друге, подякувати всім партнерам за підтримку, яка швидко була висловлена і за сигнали Росії про неприпустимість ескалації; і третє, які конкретні дії можна зробити для підтримки України.

"Я також запропонував союзникам по НАТО десять конкретних кроків, які вони можуть зробити, щоб оперативно і змістовно підтримати нас в цій ситуації", - сказав міністр, не уточнивши, які саме це кроки.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію до негайного припинення провокацій в Україні та біля її кордонів.

"Українська правда" у Threads

Теми: МЗСКулеба ДмитроНАТО
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