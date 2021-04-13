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Кулеба: на заседании Комиссии Украина-НАТО была единодушная поддержка

Вторник, 13 апреля 2021, 18:40

На внеочередном заседании Комиссии Украина-НАТО все страны-члены Альянса выразили поддержку Украине на фоне усиления военного присутствия РФ на границе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на своей странице в Facebook рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, участвовавший в заседании в Брюсселе.

"Во время заседания Комиссии Украина-НАТО абсолютно все государства-члены НАТО высказались в поддержку Украины. Ни у кого нет никаких разночтений относительно того, что происходит на границе с Украиной и кто это делает. Есть абсолютный консенсус в поддержку Украины в этой ситуации", - сказал Кулеба.

По его словам, было три ключевых момента визита: встреча с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, заседание комиссии Украина-НАТО и первая двусторонняя встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Кулеба рассказал, что приехал в Брюссель с тремя задачами: предоставить союзникам по НАТО максимально обновленную картину происходящего вдоль украинской границы, что делает Россия, стягивая войска, и какие цели преследует; во-вторых, поблагодарить всех партнеров за поддержку, которая быстро была высказана и за сигналы России о недопустимости эскалации; и третье, какие конкретные действия можно предпринять для поддержки Украины.

"Я также предложил союзникам по НАТО десять конкретных шагов, которые они могут сделать, чтобы оперативно и содержательно поддержать нас в этой ситуации", - сказал министр, не уточнив, какие именно это шаги

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию к немедленному прекращению провокаций в Украине и у ее границ.

Темы: МИДКулеба ДмитрийНАТО


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