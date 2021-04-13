Байден зателефонував Путіну і запропонував зустрітись

Президент США Джо Байден у телефонній розмові з президентом РФ Владіміром Путіним закликав його знизити напруженість на кордоні України, де Москва концентрує військові сили.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті Білого дому.

"Президент Байден підкреслив непохитну прихильність США суверенітету і територіальної цілісності України. Президент висловив наше занепокоєння з приводу раптового нарощування російської військової потужності в окупованому Криму і на кордонах України та закликав Росію знизити напруженість", - йдеться в заяві.

Також зазначається, що під час розмови обговорювалися низка регіональних і глобальних питань, в тому числі намір США і Росії продовжити діалог про стратегічну стабільність з низки питань контролю над озброєннями і проблем безпеки, ґрунтуючись на продовженні терміну дії нового Договору про скорочення ядерної зброї.

"Президент Байден також ясно дав зрозуміти, що Сполучені Штати будуть діяти рішуче на захист своїх національних інтересів у відповідь на дії Росії, такі як кібернапади і втручання у вибори", - йдеться в заяві.

Білий дім заявив, що Байден підтвердив свою мету побудови стабільних і передбачуваних відносин з Росією відповідно до інтересів США і запропонував в найближчі місяці зустріч на вищому рівні в третій країні для обговорення всього спектру проблем, що стоять перед США і Росією.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію до негайного припинення провокацій в Україні та біля її кордонів.

У Брюсселі відбулося позачергове засідання Комісії Україна-НАТО, скликане Києвом на тлі посилення військової присутності РФ на кордоні.