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Байден позвонил Путину и предложил встретиться

Вторник, 13 апреля 2021, 18:47

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре з президентом РФ Владимиром Путиным призвал его снизить напряженность на границе Украины, где Москва концентрирует военные силы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.

"Президент Байден подчеркнул непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Президент выразил нашу озабоченность по поводу внезапного наращивания российской военной мощи в оккупированном Крыму и на границах Украины и призвал Россию снизить напряженность", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что время разговора обсуждались ряд региональных и глобальных вопросов, в том числе намерение США и России продолжить диалог о стратегической стабильности по ряду вопросов контроля над вооружениями и возникающих проблем безопасности, основываясь на продлении срока действия нового Договора СНВ.

"Президент Байден также ясно дал понять, что Соединенные Штаты будут действовать решительно в защиту своих национальных интересов в ответ на действия России, такие как кибератаки и вмешательство в выборы", - говорится в заявлении.

Белый дом заявил, что Байден подтвердил свою цель построения стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США и предложил в ближайшие месяцы встречу на высшем уровне в третьей стране для обсуждения всего спектра проблем, стоящих перед США и Россией.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию к немедленному прекращению провокаций в Украине и у ее границ.

В Брюсселе состоялось внеочередное заседание Комиссии Украина-НАТО, созванное Киевом на фоне усиления военного присутствия РФ на границе.

Темы: БайденПутин


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