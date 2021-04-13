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США виведуть війська з Афганістану до 11 вересня – Reuters

Вівторок, 13 квітня 2021, 20:37

Президент США Джо Байден вирішив повністю вивести американські війська з Афганістану, що залишилися в країні, до 11 вересня 2021 року.

Джерело: Reuters з посиланням на високопоставленого представника американської адміністрації

Деталі: Очікується, що держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр оборони США Ллойд Остін про це поінформують союзників по НАТО в середу в Брюсселі.

Проте, адміністрація Байдена заявила, що зараз "Аль-Каїда" не становить загрози для США.

Минулого місяця таліби пригрозили відновити бойові дії проти іноземних військ в Афганістані, якщо вони не покинуть країну до 1 травня.

Довідково: 11 вересня 2021 року - 20-та річниця терактів "Аль-Каїди" на території США.

Нагадаємо: Наразі в Афганістані перебуває близько 2500 військовослужбовців. Це є найменшою кількістю за майже 20 років.

У лютому 2020 року Сполучені Штати підписали мирну угоду з "Талібаном", метою якої є припинити кровопролиття в Афганістані та повністю вивести американські війська з країни.

Теми: СШААфганістан


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