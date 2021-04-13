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США выведут войска из Афганистана до 11 сентября – Reuters 

Вторник, 13 апреля 2021, 20:37
США выведут войска из Афганистана до 11 сентября – Reuters 

Президент США Джо Байден решил полностью вывести оставшиеся американские войска из Афганистана к 11 сентября 2021 года.

Источник: Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации

Детали: Ожидается, что госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин об этом проинформируют союзников по НАТО в среду в Брюсселе.

Тем не менее администрация Байдена заявила, что сейчас "Аль-Каида" не представляет угрозы для США.

В прошлом месяце талибы пригрозили возобновить боевые действия против иностранных войск в Афганистане, если они не покинут страну до 1 мая.

Справка: 11 сентября 2021 - 20-я годовщина терактов "Аль-Каиды" на территории США.

Напомним: В настоящее время в Афганистане находятся около 2500 военнослужащих. Это наименьшее количество за почти 20 лет.

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Темы: СШААфганистан
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