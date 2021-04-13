США выведут войска из Афганистана до 11 сентября – Reuters
Президент США Джо Байден решил полностью вывести оставшиеся американские войска из Афганистана к 11 сентября 2021 года.
Источник: Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации
Детали: Ожидается, что госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин об этом проинформируют союзников по НАТО в среду в Брюсселе.
Тем не менее администрация Байдена заявила, что сейчас "Аль-Каида" не представляет угрозы для США.
В прошлом месяце талибы пригрозили возобновить боевые действия против иностранных войск в Афганистане, если они не покинут страну до 1 мая.
Справка: 11 сентября 2021 - 20-я годовщина терактов "Аль-Каиды" на территории США.
Напомним: В настоящее время в Афганистане находятся около 2500 военнослужащих. Это наименьшее количество за почти 20 лет.