Зеленський додав обов’язків своєму представництву в Криму

Президент Володимир Зеленський підписав Указ № 160/2021 "Про пріоритетні напрями діяльності представництва президента в Автономній Республіці Крим", яким затвердив стратегію діяльності цього органу, аби підвищити його ефективність.

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "Метою реалізації стратегії є підвищення ефективності діяльності представництва щодо сприяння додержанню прав і основоположних свобод громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території АР Крим та міста Севастополя або переселилися з тимчасово окупованої території, зростанню та зміцненню рівня їх довіри до державних інституцій, виконанню заходів, спрямованих на відновлення територіальної цілісності України, деокупацію і реінтеграцію АРК".

Деталі: Згідно зі Стратегією, представництво президента в Криму має брати участь у розробці пропозицій стосовно державної політики щодо деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Криму.

Представництво також має займатися розвитком ефективної взаємодії з Меджлісом кримськотатарського народу та ГО з Криму.

Стратегія передбачає участь представництва у здійсненні заходів щодо консолідації міжнародних зусиль задля сприяння процесу деокупації Криму, посилення тиску на Російську Федерацію.

Крім того, представництво має сприяти реалізації ефективної інформаційної політики та протидії дезінформації. Зокрема, забезпечувати Зеленського та владу достовірною та актуальною інформацією щодо ситуації на тимчасово окупованій території Криму та надавати пропозиції щодо належного реагування на випадки дезінформації та маніпуляції стосовно тимчасової окупації Росією Криму.