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Зеленский добавил обязанностей своему представительству в Крыму

Вторник, 13 апреля 2021, 21:31
Зеленский добавил обязанностей своему представительству в Крыму

Президент Владимир Зеленский подписал Указ № 160/2021 "О приоритетных направлениях деятельности представительства президента в Автономной Республике Крым", которым утвердил стратегию деятельности этого органа, чтобы повысить его эффективность.

Источник: Офис президента

Дословно: "Целью реализации стратегии является повышение эффективности деятельности представительства по содействию соблюдению прав и основных свобод граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополя или тех, что переселились с временно оккупированной территории, росту и укреплению уровня их доверия к государственным институтам, выполнению мероприятий, направленных на восстановление территориальной целостности Украины, деоккупации и реинтеграции АРК".

Детали: Согласно стратегии, представительство президента в Крыму должно принимать участие в разработке предложений по государственной политике по деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Крыма.

Представительство также должно заниматься развитием эффективного взаимодействия с Меджлисом крымскотатарского народа и ОО из Крыма.

Стратегия предусматривает участие представительства в осуществлении мер по консолидации международных усилий для содействия процессу деоккупации Крыма, усиление давления на Российскую Федерацию.

Кроме того, представительство должно способствовать реализации эффективной информационной политики и противодействия дезинформации. В частности, обеспечивать Зеленского и власть достоверной и актуальной информацией о ситуации на временно оккупированной территории Крыма и предоставлять предложения по надлежащему реагированию на случаи дезинформации и манипуляции относительно временной оккупации Россией Крыма.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийКрымоккупацияРосcия
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