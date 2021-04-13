У Туреччині на тлі рекордів заражень починаються два тижні посиленого карантину

У Туреччині оголосили про запровадження "часткового локдауну" у зв’язку з епідемією коронавірусу на перші два тижні священного місяця Рамадан.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet Daily News.

Після зустрічі з урядом президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що дія нових правил почнеться з вечора середи.

Згідно з ними, комендантська година у будні дні буде починатися о 7 годині вечора, а не 9-й, як раніше, і триватиме до 5 години ранку. У цей час буде заборонене і пересування між містами, окрім випадків нагальної необхідності.

Кафе і ресторани зможуть працювати тільки на доставку або продавати страви з собою. Зали для офіційних церемоній, спортзали тощо будуть закриті до завершення Рамадану.

Нагадаємо, минулого тижня Туреччина зареєструвала нові максимуми заражень коронавірусом, найвищий - понад 55 тисяч за добу. 12 квітня показники знову перевищили 54 тисячі. На тлі погіршення ситуації спершу допускали повний локдаун протягом всього Рамадану.

Вакциною від коронавірусу на цей час щеплені вже понад 11 млн осіб, другою дозою - понад 7 млн.