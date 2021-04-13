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В Турции на фоне рекордов заражений начинаются две недели усиленного карантина

Вторник, 13 апреля 2021, 21:48

В Турции объявили о введении "частичного локдауна" в связи с эпидемией коронавируса на первые два недели священного месяца Рамадан.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet Daily News.

После встречи с правительством президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что действие новых правил начнется с вечера среды.

Согласно им, комендантский час в будние дни будет начинаться в 7 часов вечера, а не 9, как раньше, и будет длиться до 5 утра. В это время будет запрещено и передвижение между городами, кроме случаев крайней необходимости.

Кафе и рестораны смогут работать только на доставку или продавать блюда с собой. Залы для официальных церемоний, спортзалы и т.д. будут закрыты до завершения Рамадана.

На прошлой неделе Турция зарегистрировала новые максимумы заражений коронавирусом, самый высокий - более 55 000 в сутки. 12 апреля показатели вновь превысили 54 тысячи. На фоне ухудшения ситуации сначала допускали полный локдаун течение всего Рамадана.

Вакциной от коронавируса в настоящее время привиты уже более 11 млн человек, второй дозой - более 7 млн.

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