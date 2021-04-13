Держдеп оприлюднив подробиці зустрічі Кулеби та Блінкена

Під час зустрічі міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та держсекретар США Ентоні Блінкен у Брюсселі обговорили російську агресію, а також важливість проведення реформ та боротьбу з корупцією.

Джерело: сайт Держдепу

Дослівно: "Блінкен підтвердив незмінну підтримку США суверенітету й територіальної цілісності України в умовах триваючої російської агресії.

Держсекретар також висловив занепокоєння у зв’язку з умисними діями Росії, спрямованими на ескалацію напруженості з Україною, в тому числі завдяки агресивній риториці та дезінформації, порушенням режиму припинення вогню, а також рух російських військ в окупованому Криму та вздовж кордонів України.

Блінкен та Кулеба обговорили важливість просування верховенства права та економічних реформ для зміцнення українських інституцій, підтримки зусиль у боротьбі з корупцією, антикорупційних зусиль, а також її прагнення до євроатлантичної інтеграції".

Що було раніше: Кулеба заявив, що вирушає до Брюсселя говорити з партнерами по НАТО про можливу практичну підтримку України у випадку загострення російської агресії.