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Держдеп оприлюднив подробиці зустрічі Кулеби та Блінкена

Вівторок, 13 квітня 2021, 22:27

Під час зустрічі міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та держсекретар США Ентоні Блінкен у Брюсселі обговорили російську агресію, а також важливість проведення реформ та боротьбу з корупцією.

Джерело: сайт Держдепу

Дослівно: "Блінкен підтвердив незмінну підтримку США суверенітету й територіальної цілісності України в умовах триваючої російської агресії.

Держсекретар також висловив занепокоєння у зв’язку з умисними діями Росії, спрямованими на ескалацію напруженості з Україною, в тому числі завдяки агресивній риториці та дезінформації, порушенням режиму припинення вогню, а також рух російських військ в окупованому Криму та вздовж кордонів України.

Блінкен та Кулеба обговорили важливість просування верховенства права та економічних реформ для зміцнення українських інституцій, підтримки зусиль у боротьбі з корупцією, антикорупційних зусиль, а також її прагнення до євроатлантичної інтеграції".

Що було раніше: Кулеба заявив, що вирушає до Брюсселя говорити з партнерами по НАТО про можливу практичну підтримку України у випадку загострення російської агресії.

Українська правда
Теми: МЗСКулеба ДмитроСША


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