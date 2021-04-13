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Госдеп обнародовал подробности встречи Кулебы и Блинкена

Вторник, 13 апреля 2021, 22:27

Во время встречи министр иностранных дел Дмитрия Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен в Брюсселе обсудили российскую агрессию, а также важность проведения реформ и борьбу с коррупцией.

Источник: сайт Госдепа

Дословно: "Блинкен подтвердил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях продолжающейся российской агрессии.

Госсекретарь также выразил обеспокоенность в связи с умышленными действиями России, направленными на эскалацию напряженности с Украиной, в том числе благодаря агрессивной риторике и дезинформации, нарушением режима прекращения огня, а также движение российских войск в оккупированном Крыму и вдоль границ Украины.

Блинкен и Кулеба обсудили важность продвижения верховенства права и экономических реформ для укрепления украинских институтов, поддержки усилий в борьбе с коррупцией, антикоррупционных усилий, а также ее стремление к евроатлантической интеграции".

Что было раньше: Кулеба заявил, что отправляется в Брюссель говорить с партнерами по НАТО о возможной практической поддержке Украины в случае обострения российской агрессии.

Украинская правда
Темы: МИДКулеба ДмитрийСША


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