Молдова просила зняти імунітет з українського дипломата через викрадення Чауса – ЗМІ

Міністерство закордонних справ Молдови надіслало ноту посольству України у Кишиневі через викрадення судді Миколи Чауса, у якій просить зняти імунітет з військового аташе українського посольства.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише NewsMaker, посилаючись на записку до Києва посла України у Молдові Марка Шевченка.

Записку журналістам передав лідер "Нашої партії" Ренато Усатий, відмовившись повідомити, хто надав йому документ, але запевнивши, що це надійне джерело.

У документі, який вважають запискою Шевченка, йдеться, що він 9 квітня на зустрічі в МЗС Молдови отримав від держсекретаря МЗС Молдови Думітру Соколана ноту з проханням зняти дипломатичний імунітет з військового аташе українського посольства Сергія Сметанюка "для кримінального переслідування і притягнення до відповідальності". У ноті також запитують дозвіл на обшук автомобіля посольства, закріпленого за Сметанюком, для пошуку доказів.

Посол також пише, що дізнався від держсекретаря про те, що президентка Мая Санду декілька разів намагалася сконтактувати з Володимиром Зеленським, але це "не вдалося не через провину молдавської сторони".

За словами посла, телефонна розмова прем’єра/в.о. глави МЗС Молдови Ауреліу Чокоя з Дмитром Кулебою дала підстави вважати, що "викрадення громадянина України Чауса здійснили зловмисники, а не представники державних органів України".

В записці згадується також, що молдовська сторона не збирається повідомляти ЗМІ про ноту з проханням зняти імунітет зі Сметанюка.

Марко Шевченко пише, що сторони погоджуються з необхідністю створити спільну комісію для розслідування обставин викрадення Чауса, а українська сторона підтверджує бажання з’ясувати обставини інциденту та встановити місцезнаходження судді.

Шевченко пише, що на цій зустрічі з держсекретарем Соколаном неофіційно вказав на попередню готовність організувати на території посольства зустріч Сметанюка з представниками влади Молдови, але після отримання ноти ситуація змінюється і він вимушений звернутися до Києва за інструкціями.

Він згадує у записці, що в парламенті Молдови створили робочу групу для розслідування інциденту і очікувано результатом роботи цієї комісії стане "зняття з посади нинішнього керівника Служби інформації та безпеки і підпорядкування відомства парламенту" (наразі СІБ підзвітна президенту).

Посол України зазначає, що найбільших репутаційних втрат від усієї ситуації зазнає Мая Санду, тому що вона не може вплинути на "позицію органів виконавчої влади, прокуратури та правоохоронних органів, які продовжують перебувати під контролем призначенців [експрезидента] Додона і залишаються під впливом російських посадовців".

За його словами, "складається враження, що політичні опоненти Маї Санду та їхні російські куратори цілеспрямовано завели президентку Санду у ситуацію, коли вона повинна або взяти на себе політичну відповідальність за викрадення, або зайняти жорстку позицію щодо України".

Далі посол Шевченко пропонує керівництву повідомити Молдові, хто буде представляти Україну у спільній комісії для розслідування викрадення та провести її перше засідання у Києві або Кишиневі.

Після цього він пропонує дати офіційну відповідь на ноту щодо зняття імунітету зі Сметанюка, який перебуває на службі з 9.04.2017 року і термін його повноважень закінчується 3 травня 2021 року.

Шевченко також пропонує для покращення політичних позицій Маї Санду найближчим часом організувати коротку телефонну розмову з Володимиром Зеленським, під час якої підтвердити позицію, позначену у розмові глав МЗС, та визначити дату засідання спільної робочої групи.

Видання пише, що звернулося за коментарем до МЗС Молдови з приводу того, чи спрямовували таку ноту до посольства України. Керівник пресслужби Даніел Воде зазначив, що відомство наразі утримується від коментарів з цього приводу.

У посольстві України NM попросили надіслати письмовий запит, а згодом у відповіді повідомили, що єдина офіційна інформація, яку у відомстві готові надати медіа - пресреліз про розмову Дмитра Кулеби та Ауреліу Чокоя, що відбулася 7 квітня. У ньому йдеться, що Україна не причетна до ситуації з Миколою Чаусом, а для встановлення всіх обставин, зокрема й місця перебування колишнього судді, пропонують створити спільну робочу групу.

Нагадаємо, 3 квітня стало відомо, що група невідомих озброєних чоловіків викрала суддю в центрі Кишинева. За даними МВС Молдови, суддю вивезли в Україну.

Президентка Молдови Мая Санду назвала неприпустимим той факт, що в країні викрали українського суддю Миколу Чауcа.

МВС Молдови вже вдалося встановити особи частини організаторів викрадення Чауса і затримати одного підозрюваного.

Глава МЗС Дмитро Кулеба запевнив Молдову у непричетності України до ситуації з викраденням судді Миколи Чауса та запропонував створити спільну робочу групу з цього питання.

За даними ЗМІ, до викрадення Чауса можуть бути причетні українські розвідники.