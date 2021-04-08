До викрадення Чауса можуть бути причетні українські розвідники – ЗМІ

У розпорядженні журналістів з’явились паспортні дані українських громадян, причетних до розвідки та правоохоронних органів, яких начебто молдовські силовики перевіряють у справі викрадення скандального судді Миколи Чауса.

Джерело: "Слідство.Інфо" та RISE Moldova

Деталі: У виданні RISE Moldova отримали копії десятьох закордонних паспортів осіб, яких місцеві правоохоронці перевіряють на причетність до викрадення. Всі вони – українські громадяни.

Так, йдеться про Юрія Коваленка та Едуарда Ставицького. Вони 24 березня перетнули україно-молдавський кордон. За інформацією журналістів, обидва чоловіки пов’язані із української розвідкою. Сторінку Коваленка знайшли у соцмережах. Там він має фото за стрибками з парашутом та військовим гелікоптером. Він також начебто навчався у вищому воєнному навчальному закладі Одеси.

Станом на 2015 рік Коваленко мешкав у військовій частині "А2659" на вулиці Мельникова, 81 у Києві. Там розташована Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка, яка готує, зокрема, професійних військових розвідників. Станом вже на 2018 рік чоловік проживав на вулиці Електриків, 33 у столиці. Там розташовано Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Прокоментувати причетність до військової розвідки Коваленко не зміг. Проте чоловік підтвердив, що перебував у Молдові з 24 березня по 3 квітня. Мету свого візиту він відмовився пояснити.

"Давайте я запишу ваш номер телефону і, можливо, я з вами зв’яжусь. Тому що наш діалог наразі не буде конструктивним", – відповів Коваленко на запитання щодо його ролі у викраденні Чауса.

Журналісти також опублікували відео телефонних розмови із чоловіками, які фігурують у розслідуванні.

Щодо Ставицького, який разом із Коваленком прибув до Молдови, то знайти людину із такими ж даними у закордонному паспорті розслідувачам не вдалось. Проте, вони встановили значну схожість з особою на цьому закордонному паспорті киянина Андрія Куценка. Останній у 2000-х роках був прописаний в Києві за адресою, де розташовується Міністерство оборони України та одна із військових частин.

У отриманих документах також йдеться, що Куценко у 2009 році почав служити у військовій частині, яка знаходиться за вже згаданою адресою Головного управління розвідки Міноборони.

У розмові із журналістами Куценко заперечив, що працює у розвідці, а після додаткових питань кинув слухавку.

Коваленко ж відмовився коментувати знайомство із Куценком.

Журналісти також отримали відео з прикордонного пункту пропуску, де схожі на Коваленка та Куценка чоловіки 3 квітня залишили Молдову. Саме у цей день викрали Чауса.

Скріншот з відео з прикордонного пункту пропуску, де люди, схожі на Коваленка та Ставицького-Куценка пішки залишили територію Молдови

Окрім згаданих чоловіків, у молдавського слідства також є дані українця Олександра Костенюка. Він колишній правоохоронець, який до червня 2018 року працював у карному розшуку львівської Нацполіції. Наразі він володіє детективним агентством. Костенюк заперечив причетність до викрадення Чауса і не дав чіткої відповіді, чи був у Молдові останнім часом. Він також запевнив, що не знайомий ні з Коваленко, ні з Куценком.

Серед 10 закордонних паспортів наших громадян, яких перевіряють у Молдові на причетність до справи, більшість із них проживають на Львівщині. Один із них співробітник приватної охоронної фірми, інший – Олег Стадник – отримав три роки за незаконну викачку нафти.

Також йдеться про Михайла Булегу. Раніше він був старшим інструктором в окремому загоні спецпризначення Нацгвардії, проте із 2019 року там не працює. Наразі Булега очолює відокремлений підрозділ "Федерації військово-прикладного та спортивного універсального бою України".

За словами чоловіка, до Молдови він їздив "на пару днів", проте не пам’ятає назву готелю. "Я їздив, скажем так, більше відпочивати. Молдова – то ж країна вина", – сказав Булега. Те, що він залишив країну у день, коли викрали Чауса, чоловік назвав збігом. Хоча він і покинув країну через той самий пункт пропуску з різницею у дві години, що і перші два фігуранти, проте своє знайомство із Куценком та Коваленком він заперечив.

Що передувало: Оголошеного Інтерполом в міжнародний розшук за підозрою у хабарництві суддю Миколу Чауcа, який у 2016 році втік з України в Молдову, викрали.

Глава МВС Молдови Павел Войку заявив, що українського суддю Миколу Чауса, оголошеного в міжнародний розшук за підозрою у хабарництві, викрали іноземці, вони вже перетнули кордон з Україною.

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