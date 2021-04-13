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КДБ Білорусі повідомив про затримання критика Лукашенка: напередодні він зник у Москві

Вівторок, 13 квітня 2021, 23:55

КДБ Білорусії затримав політолога, колишнього прессекретаря Олександра Лукашенка Олександра Федуту, який зник в Москві 12 квітня.

Джерело: "Белта", TUT.BY

Деталі: Білоруська спецслужба повідомила і про затримання опозиційного політика Григорія Костусєва - їх з Федутою підозрюють у скоєнні злочину, проте не уточнили, якого саме.

Де був затриманий Федута, неясно.  В останній раз його бачили в Москві, куди політолог приїхав по роботі, після чого він перестав виходити на зв'язок.

Дружина Федути Марина Шибко повідомила, що чоловік перестав виходити на зв'язок напередодні, хоча сам перебуває в Москві.

Вона досі не знає, де затримали чоловіка - в Росії або в Білорусі і як він опинився в руках КДБ.  Московські правоохоронці на її заяву відповіли, що будуть розбиратися.

Теми: БілорусьЛукашенко


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