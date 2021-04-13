Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

КГБ Беларуси сообщило о задержании критика Лукашенко: накануне он исчез в Москве

Вторник, 13 апреля 2021, 23:55

КГБ Белоруссии задержал политолога, бывшего пресс-секретаря Александра Лукашенко Александра Федуту, который пропал в Москве 12 апреля.

Источник: "Белта", TUT.BY

Детали: Беларусская спецслужба сообщила и о задержании оппозиционного политика Григория Костусева – их с Федутой подозревают в совершении преступления, однако не уточнили, какого именно. 

Где был задержан Федута, неясно. В последний раз его видели в Москве, куда политолог приехал по работе, после чего он перестал выходить на связь.

Жена Федуты Марина Шибко сообщила, что муж перестал выходить на связь накануне, хотя сам находится в Москве.

Она до сих пор не знает, где задержали мужа – в России или в Беларуси и как он оказался в руках КГБ. Московские правоохранители на ее заявление ответили, что будут разбираться.

Темы: БеларусьЛукашенко


powered by lun.ua
Главное сегодня

Минздрав обещает: за каждым привитым CoronaVac сразу резервируют вторую дозу

Молдова просила снять иммунитет с украинского дипломата из-за похищения Чауса – СМИ

Госдеп обнародовал подробности встречи Кулебы и Блинкена

Новости 13 апреля: ликвидация ОАСК, эскалация на Востоке

Обновлено от 17.36Макрон и Зеленский встретятся в Париже 16 апреля

Байден позвонил Путину и предложил встретиться

Все новости...
Беларусь
КГБ Беларуси заявил о задержании политолога Федуты, пропавшего в Москве
На границе с Беларусью до конца года вводят дополнительные ограничения
Минск раскритиковал намерения перенести переговоры ТКГ по Донбассу в другое место
Последние новости
00:04
Определились первые полуфиналисты Лиги Чемпионов
23:55
КГБ Беларуси сообщило о задержании критика Лукашенко: накануне он исчез в Москве
23:18
Минздрав обещает: за каждым привитым CoronaVac сразу резервируют вторую дозу
22:50
Молдова просила снять иммунитет с украинского дипломата из-за похищения Чауса – СМИ
22:27
Госдеп обнародовал подробности встречи Кулебы и Блинкена
22:00
Новости экономики: автосписание долгов, сокращение бюджета, падение рубля
21:48
В Турции на фоне рекордов заражений начинаются две недели усиленного карантина
21:31
Зеленский добавил обязанностей своему представительству в Крыму
21:10
Новости 13 апреля: ликвидация ОАСК, эскалация на Востоке
20:51
Рада конвертировала все валютные кредиты населения в гривню
Все новости...