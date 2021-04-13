КГБ Беларуси сообщило о задержании критика Лукашенко: накануне он исчез в Москве
КГБ Белоруссии задержал политолога, бывшего пресс-секретаря Александра Лукашенко Александра Федуту, который пропал в Москве 12 апреля.
Детали: Беларусская спецслужба сообщила и о задержании оппозиционного политика Григория Костусева – их с Федутой подозревают в совершении преступления, однако не уточнили, какого именно.
Где был задержан Федута, неясно. В последний раз его видели в Москве, куда политолог приехал по работе, после чего он перестал выходить на связь.
Жена Федуты Марина Шибко сообщила, что муж перестал выходить на связь накануне, хотя сам находится в Москве.
Она до сих пор не знает, где задержали мужа – в России или в Беларуси и как он оказался в руках КГБ. Московские правоохранители на ее заявление ответили, что будут разбираться.