КГБ Беларуси сообщило о задержании критика Лукашенко: накануне он исчез в Москве

КГБ Белоруссии задержал политолога, бывшего пресс-секретаря Александра Лукашенко Александра Федуту, который пропал в Москве 12 апреля.

Источник: "Белта", TUT.BY

Детали: Беларусская спецслужба сообщила и о задержании оппозиционного политика Григория Костусева – их с Федутой подозревают в совершении преступления, однако не уточнили, какого именно.

Где был задержан Федута, неясно. В последний раз его видели в Москве, куда политолог приехал по работе, после чего он перестал выходить на связь.

Жена Федуты Марина Шибко сообщила, что муж перестал выходить на связь накануне, хотя сам находится в Москве.

Она до сих пор не знает, где задержали мужа – в России или в Беларуси и как он оказался в руках КГБ. Московские правоохранители на ее заявление ответили, что будут разбираться.