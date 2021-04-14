Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Польща заперечує звинувачення Білорусі в порушенні повітряного простору

Середа, 14 квітня 2021, 00:36
Польща заперечує звинувачення Білорусі в порушенні повітряного простору

Міністерство оборони Республіки Білорусь звинуватило Польщу в порушенні повітряного простору ввечері 12 квітня, командування Збройних сил Польщі заперечує такий факт.

Джерело: Міністерство оборони Республіки Білорусь, командування ЗС Польщі у Twitter

Дослівно Міністерство оборони Республіки Білорусь: "12 квітня 2021 року в 20 год 45 хв зафіксований факт порушення Державного кордону Республіки Білорусь в повітряному просторі з боку Республіки Польща невстановленим повітряним судном, яке в подальшому повернулося на польську територію".

Дослівно командування ЗС Польщі: "Військова авіація 12 квітня у вечірні години не виконувала польотів поблизу державного кордону між Польщею та Білоруссю".

Деталі: У Міноборони Білорусі також заявили, що у зв'язку з цим інцидентом 13 квітня в білоруське оборонне відомство викликали аташе з питань оборони при Посольстві Республіки Польща в Республіці Білорусь.

Йому доручили провести розслідування за даним фактом та інформувати білоруську сторону про результати.

У той же час польська сторона заперечує факт порушення повітряного простору. Також оборонне відомство Польщі запевнило, що контролює авіапростір на кордоні між Польщею та Білоруссю.

Нагадаємо: 9 березня Білорусь вислала польського дипломата з консульства в Бресті за те, що 28 лютого він взяв участь в церемонії вшанування польських бійців опору часів Другої світової війни. Офіційний Мінськ вважає, що ці поляки винні у "військових злочинах" і "геноциді" проти білоруського народу.

Білорусь, незадоволена висилкою з Польщі білоруського дипломата у відповідь на аналогічний крок Мінська, вирішила вислати ще одного польського дипломата. 

На початку березня Польща оголосила персоною нон грата білоруського дипломата у відповідь на аналогічні дії МЗС Білорусі.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьПольщаавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

Усі новини...
Білорусь
У Міноборони Білорусі вперше розповіли про табір, де чекають "вагнерівців"
Лукашенко вимагає вибачень від тих, хто називає його диктатором
У Литві попередили про небезпеку поїздок до Білорусі: розвідка агресивно вербує усіх підряд
Останні новини
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
20:13
"Укргідроенерго" планує відновити 1 ГВт потужності протягом наступних пів року
20:10
Народила від батька: на Сумщині поліція затримала чоловіка, який систематично ґвалтував доньку
20:08
Європейська інвесткомпанія KKCG придбала ІТ-платформу Avenga з офісами в Україні
20:06
Шольц розповів, як відволік Орбана від голосування проти України
20:05
Російський суд відправив кримського журналіста Ернеса Аметова до в’язниці на 11 років 
20:00
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
19:59
Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
19:39
фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного
19:34
Шольц запевняє, що Україна отримає 50 млрд євро, попри Орбана
Усі новини...
Реклама: