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Польща заперечує звинувачення Білорусі в порушенні повітряного простору

Середа, 14 квітня 2021, 00:36

Міністерство оборони Республіки Білорусь звинуватило Польщу в порушенні повітряного простору ввечері 12 квітня, командування Збройних сил Польщі заперечує такий факт.

Джерело: Міністерство оборони Республіки Білорусь, командування ЗС Польщі у Twitter

Дослівно Міністерство оборони Республіки Білорусь: "12 квітня 2021 року в 20 год 45 хв зафіксований факт порушення Державного кордону Республіки Білорусь в повітряному просторі з боку Республіки Польща невстановленим повітряним судном, яке в подальшому повернулося на польську територію".

Дослівно командування ЗС Польщі: "Військова авіація 12 квітня у вечірні години не виконувала польотів поблизу державного кордону між Польщею та Білоруссю".

Деталі: У Міноборони Білорусі також заявили, що у зв'язку з цим інцидентом 13 квітня в білоруське оборонне відомство викликали аташе з питань оборони при Посольстві Республіки Польща в Республіці Білорусь.

Йому доручили провести розслідування за даним фактом та інформувати білоруську сторону про результати.

У той же час польська сторона заперечує факт порушення повітряного простору. Також оборонне відомство Польщі запевнило, що контролює авіапростір на кордоні між Польщею та Білоруссю.

Нагадаємо: 9 березня Білорусь вислала польського дипломата з консульства в Бресті за те, що 28 лютого він взяв участь в церемонії вшанування польських бійців опору часів Другої світової війни. Офіційний Мінськ вважає, що ці поляки винні у "військових злочинах" і "геноциді" проти білоруського народу.

Білорусь, незадоволена висилкою з Польщі білоруського дипломата у відповідь на аналогічний крок Мінська, вирішила вислати ще одного польського дипломата. 

На початку березня Польща оголосила персоною нон грата білоруського дипломата у відповідь на аналогічні дії МЗС Білорусі.

Українська правда
Теми: БілорусьПольщаавіа


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