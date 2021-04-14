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Польша отрицает обвинения Беларуси в нарушении воздушного пространства

Среда, 14 апреля 2021, 00:36

Министерство обороны Республики Беларусь обвинило Польшу в нарушении воздушного пространства вечером 12 апреля, командование Вооруженных сил Польши отрицает такой факт.

Источник: Министерство обороны Республики Беларусь, командование ВС Польши в Twitter

Дословно Министерство обороны Республики Беларусь: "12 апреля 2021 в 20 ч 45 мин зафиксирован факт нарушения государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве со стороны Республики Польша неустановленным воздушным судном, которое в дальнейшем вернулось на польскую территорию".

Дословно командование ВС Польши: "Военная авиация 12 апреля в вечерние часы не выполняла полетов вблизи государственной границы между Польшей и Беларусью".

Детали: В Минобороны Беларуси также заявили, что в связи с этим инцидентом 13 апреля в белорусское оборонное ведомство вызвали атташе по вопросам обороны при Посольстве Республики Польша в Республике Беларусь.

Ему поручили провести расследование по данному факту и информировать белорусскую сторону о результатах.

В то же время польская сторона отрицает факт нарушения воздушного пространства. Также оборонное ведомство Польши заверил, что контролирует авиапространство на границе между Польшей и Беларусью.

Напомним: 9 марта Беларусь выслала польского дипломата из консульства в Бресте за то, что 28 февраля он принял участие в церемонии польских бойцов сопротивления времен Второй мировой войны. Официальный Минск считает, что эти поляки виновны в "военных преступлениях" и "геноциде" против белорусского народа.

Беларусь, недовольная высылкой из Польши белорусского дипломата в ответ на аналогичный шаг Минска, решила выслать еще одного польского дипломата.

Польша объявила персоной нон грата белорусского дипломата в ответ на аналогичные действия МИД Беларуси.

Украинская правда
Темы: БеларусьПольшаавиа


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