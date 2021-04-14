У Києві оголосили штормове попередження через туман
Середа, 14 квітня 2021, 02:54
Вночі та вранці 14 квітня у Києві буде туманно, з видимістю 200-500 м.
Джерело: КМДА з посиланням на Український гідрометцентр
Деталі: Через туман у столиці оголосили 1 рівень небезпечності, жовтий.
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися таких порад:
- знизити швидкість руху;
- при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Українська правда