У Києві оголосили штормове попередження через туман

Вночі та вранці 14 квітня у Києві буде туманно, з видимістю 200-500 м.

Джерело: КМДА з посиланням на Український гідрометцентр

Деталі: Через туман у столиці оголосили 1 рівень небезпечності, жовтий.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися таких порад: