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У Києві оголосили штормове попередження через туман

Середа, 14 квітня 2021, 02:54

Вночі та вранці 14 квітня у Києві буде туманно, з видимістю 200-500 м.

Джерело: КМДА з посиланням на Український гідрометцентр

Деталі: Через туман у столиці оголосили 1 рівень небезпечності, жовтий.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися таких порад:

  • знизити швидкість руху;
  • при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Українська правда
Теми: Київпогода


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