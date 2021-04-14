В Киеве объявили штормовое предупреждение из-за тумана

Ночью и утром 14 апреля в Киеве будет туманно, с видимостью 200-500 м.

Источник: КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: Из-за тумана в столице объявили 1 уровень опасности, желтый.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться таких советов: