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В Киеве объявили штормовое предупреждение из-за тумана

Среда, 14 апреля 2021, 02:54
В Киеве объявили штормовое предупреждение из-за тумана

Ночью и утром 14 апреля в Киеве будет туманно, с видимостью 200-500 м.

Источник: КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: Из-за тумана в столице объявили 1 уровень опасности, желтый.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться таких советов:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Украинская правда

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Темы: Киевпогода
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