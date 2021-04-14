В Киеве объявили штормовое предупреждение из-за тумана
Среда, 14 апреля 2021, 02:54
Ночью и утром 14 апреля в Киеве будет туманно, с видимостью 200-500 м.
Источник: КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр
Детали: Из-за тумана в столице объявили 1 уровень опасности, желтый.
Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться таких советов:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Украинская правда