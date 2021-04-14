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Президент Фінляндії заявив Путіну про стурбованість через Україну

Середа, 14 квітня 2021, 08:13
Президент Фінляндії заявив Путіну про стурбованість через Україну

Президент Фінляндії Саулі Нііністе висловив президенту РФ Владіміру Путіну свою стурбованість через ситуацію в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Нііністе провів тривалу телефонну розмову з президентом РФ Путіним, повідомила канцелярія фінського президента.

Відзначається, що глави держав обговорили напружену ситуацію в Криму і на російсько-українському кордоні. 

Президент Фінляндії висловив свою серйозну стурбованість загостренням ситуації, пов'язаним з пересуванням військ. Він також висловив свою думку про необхідність переговорів і прийняття заходів щодо зниження напруги, зазначили в канцелярії.

Владімір Путін розповів про свою розмову з президентом США Джо Байденом.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у телефонній розмові з президентом РФ Владіміром Путіним 13 квітня закликав його знизити напруженість на кордоні України, де Москва концентрує військові сили.

Байден запропонував Путіну зустріч у третій країні для розмови про Україну.

"Українська правда" у Threads

Теми: ФінляндіяРосіяУкраїнаПутінвійна
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