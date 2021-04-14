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Президент Финляндии заявил Путину об обеспокоенности из-за Украины

Среда, 14 апреля 2021, 08:13
Президент Финляндии заявил Путину об обеспокоенности из-за Украины

Президент Финляндии Саули Ниинисте выразил президенту РФ Владимиру Путину свою обеспокоенность из-за ситуации в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Ниинисте провел длительную телефонный разговор с президентом РФ Путиным, сообщила канцелярия финского президента.

Отмечается, что главы государств обсудили напряженную ситуацию в Крыму и на российско-украинской границе.

Президент Финляндии выразил свою серьезную обеспокоенность обострением ситуации, связанным с передвижением войск. Он также высказал свое мнение о необходимости переговоров и принятие мер по снижению напряжения, отметили в канцелярии.

Владимир Путин рассказал о своем разговоре с президентом США Джо Байденом.

Напомним, президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным 13 апреля призвал его снизить напряженность на границе Украины, где Москва концентрирует военные силы.

Байден предложил Путину встречу в третьей стране для разговора об Украине.

Темы: ФинляндияРосcияУкраинаПутинвойна
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