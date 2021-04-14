В Україні майже 15 тисяч випадків COVID-19 і 5 тисяч госпіталізованих

За попередню добу 13 квітня в Україні зафіксували 14 553 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, 467 - померлих і більше 5 тисяч госпіталізованих.

Джерело: Facebook-сторінка міністра охорони здоров'я Максима Степанова

Деталі: Зокрема, за попередню добу захворіли 612 дітей та 426 медпрацівників.

Було госпіталізовано – 5 063 особи; летальних випадків – 467; одужало – 12 384 особи.

Найбільшу кількість підтверджених випадків захворювання підтвердили у Києві (1 457), Харківській (1 255), Львівській (963), Одеській (906) та Полтавській (900) областях.

За добу 13 квітня в Україні 15 152 людини щеплено проти COVID-19, від початку кампанії щеплено - 403 553 осіб.

Станом на 13 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 449 960 людей.

13 квітня здійснили тестів – 134 342 (зокрема методом ПЛР – 54 353, методом ІФА – 22 539, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 57 450).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 887 338 осіб; одужало – 1 442 618 осіб; летальних випадків – 38 225; проведено ПЛР-тестувань – 8 770 753.