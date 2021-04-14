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В Украине почти 15 тысяч случаев COVID-19 и 5 тысяч госпитализированных

Среда, 14 апреля 2021, 08:28

За минувшие сутки 13 апреля в Украине зафиксировали 14 553 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, 467 - умерших и более 5 тысяч госпитализированных.

Источник: Facebook-страница министра здравоохранения Максима Степанова

Детали: В частности, за предыдущие сутки заболели 612 детей и 426 медработников.

Были госпитализированы - 5 063 человека; летальных случаев - 467; выздоровели - 12 384 человека.

Наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания подтвердили в Киеве (1457), Харьковской (1255), Львовской (963), Одесской (906) и Полтавской (900) областях.

За сутки 13 апреля в Украине 15 152 человека привито против COVID-19, от начала кампании привито - 403 553 человек.

По состоянию на 13 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 449 960 человек.

13 апреля совершили тестов - 134 342 (в частности методом ПЦР - 54 353, методом ИФА - 22 539, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 57 450).

За все время пандемии в Украине заболело - 1 887 338 человек; выздоровели - 1 442 618 человек; летальных исходов - 38 225; проведено ПЦР-тестов - 8 770 753.

Украинская правда
Темы: Covid-2019коронавирусУкраина


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