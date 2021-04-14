Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине почти 15 тысяч случаев COVID-19 и 5 тысяч госпитализированных

Среда, 14 апреля 2021, 08:28
В Украине почти 15 тысяч случаев COVID-19 и 5 тысяч госпитализированных

За минувшие сутки 13 апреля в Украине зафиксировали 14 553 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, 467 - умерших и более 5 тысяч госпитализированных.

Источник: Facebook-страница министра здравоохранения Максима Степанова

Детали: В частности, за предыдущие сутки заболели 612 детей и 426 медработников.

Были госпитализированы - 5 063 человека; летальных случаев - 467; выздоровели - 12 384 человека.

Наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания подтвердили в Киеве (1457), Харьковской (1255), Львовской (963), Одесской (906) и Полтавской (900) областях.

 

За сутки 13 апреля в Украине 15 152 человека привито против COVID-19, от начала кампании привито - 403 553 человек.

По состоянию на 13 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 449 960 человек.

13 апреля совершили тестов - 134 342 (в частности методом ПЦР - 54 353, методом ИФА - 22 539, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 57 450).

За все время пандемии в Украине заболело - 1 887 338 человек; выздоровели - 1 442 618 человек; летальных исходов - 38 225; проведено ПЦР-тестов - 8 770 753.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Covid-2019коронавирусУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Covid-2019
Путин вышел к ошалевшей толпе в Дербенте, внезапно забыв о ковиде
Хорошее слово о Covid-19. Как пандемия открыла новые возможности в науке и медицине
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Последние новости
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
16:34
Россияне попали уже по третьей базе с гуманитаркой в Херсоне
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
Зеленский: Минус пять российских самолетов задают настроение на следующий год
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ Криворожском районе воздушники сбили российскую ракету
Все новости...
Реклама: