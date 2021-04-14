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Міністр туризму Греції назвав умови прийому українських туристів з 14 травня

Середа, 14 квітня 2021, 08:55
Міністр туризму Греції назвав умови прийому українських туристів з 14 травня

Греція з 14 травня планує приймати українських туристів у межах відкриття кордонів для низки країн з-поза Шенгенської зони за дотримання необхідних умов в’їзду та перебування.

Про це в інтерв’ю "Укрінформу" розповів міністр туризму Греції Харіс Теохаріс, пише "Європейська правда".

"Реальність є такою, що ми зможемо приймати українських громадян, які прибуватимуть до нашої держави, і також сподіваємося, що греки, які захочуть приїхати до України, адже ми маємо змішані шлюби, людей з родинними зв’язками, зможуть це зробити", - сказав Теохаріс.

Він додав, що 14 травня "є датою, коли ми можемо спрогнозувати з точністю, що справи підуть згідно з планом".

За словами міністра, для в’їзду до Греції українці повинні будуть пред’явити негативний ПЛР-тест або сертифікат про вакцинацію, затверджений українською владою.

"Ми чекаємо від української влади зразки таких сертифікатів, щоб ми могли перевіряти їх на своїх кордонах, і ми прагнемо приймати також інші вакцини (не схвалені Європейським агентством з лікарських засобів (ЕМА) – Ред.)", – зазначив Теохаріс.

Він також повідомив, що наразі Греція розглядає можливість заміни ПЛР-тесту на експрес-тест на антиген "з метою зниження витрат на подорож", що може бути впроваджено вже з 14 травня.

Після прибуття українців та туристів з інших країн вибірково тестуватимуть на COVID-19 у грецьких аеропортах з огляду на поточну ситуацію із захворюваністю в тій чи іншій країні.

Міністр додав, що цьогоріч без ПЛР-тесту до Греції зможуть в’їжджати діти до п’яти років.

"Дитина, старша п’яти років, має пред’явити негативний тест", - сказав Теохаріс.

Водночас урядовець зауважив, що остаточне рішення про відкриття кордонів Греція ухвалюватиме у співпраці зі спеціалістами у сфері охорони здоров’я країни, зважаючи на епідеміологічну ситуацію у світі.

"Ми сумуємо за друзями з України, ми хочемо бачити знову ваші дружні обличчя. Ми запевняємо, що чекаємо на вас у Греції з відкритими обіймами, але ми також робимо це у такі способи, які підходять обом сторонам", – резюмував міністр.

Як повідомлялося, Греція пообіцяла відкритися для туристів з 14 травня з дотриманням комплексу протикоронавірусних заходів.

"Українська правда" в Threads

Теми: ГреціякарантинУкраїнатуризмкоронавірус
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