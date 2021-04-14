Министр туризма Греции назвал условия приема украинских туристов с 14 мая

Греция с 14 мая планирует принимать украинских туристов в пределах открытия границ для ряда стран з-за пределов Шенгенской зоны при соблюдении необходимых условий въезда и пребывания.

Об этом в интервью "Укринформу" рассказал министр туризма Греции Харис Теохарис, пишет "Европейская правда".

"Реальность такова, что мы сможем принимать украинских граждан, прибывающих в нашу страну, и также надеемся, что греки, которые захотят приехать в Украину, ведь мы имеем смешанные браки, людей с родственными связями, смогут это сделать", - сказал Теохарис.

Он добавил, что 14 мая "является датой, когда мы можем спрогнозировать с точностью, что дела пойдут по плану".

По словам министра, для въезда в Грецию украинцы должны будут предъявить отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации, утвержденный украинской властью.

"Мы ждем от украинских властей образцы таких сертификатов, чтобы мы могли проверять их на своих границах, и мы стремимся принимать и другие вакцины (не одобренные Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) - Ред.)", - отметил Теохарис.

Он также сообщил, что сейчас Греция рассматривает возможность замены ПЦР-теста на экспресс-тест на антиген "с целью снижения затрат на путешествие", который может быть введен уже с 14 мая.

По прибытии украинцев и туристов из других стран будут выборочно тестировать на COVID-19 в греческих аэропортах, учитывая текущую ситуацию с заболеваемостью в той или иной стране.

Министр добавил, что в этом году без ПЦР-теста в Грецию смогут въезжать дети до пяти лет.

"Ребенок, старше пяти лет, должен предъявить отрицательный тест", - сказал Теохарис.

В то же время чиновник отметил, что окончательное решение об открытии границ Греция будет принимать в сотрудничестве со специалистами в области здравоохранения страны, учитывая эпидемиологическую ситуацию в мире.

"Мы скучаем по друзьям из Украины, мы хотим видеть снова ваши дружеские лица. Мы заверяем, что ждем вас в Греции с распростертыми объятиями, но мы также делаем это в такие способы, которые подходят обеим сторонам", - резюмировал министр.

Как сообщалось, Греция пообещала открыться для туристов с 14 мая с соблюдением комплекса протикоронавирусних мер.