Американська компанія Moderna дещо знизила показник ефективності розробленої нею вакцини від коронавірусу після третьої фази досліджень.

Джерело: Deutsche Welle з посиланням на оновлені дані щодо вакцини

Дослівно: "Згідно з цими даними, вакцина в 90% випадків запобігає зараженню коронавірусом, а в 95% випадків дозволяє уникнути важкого перебігу хвороби. Це стало відомо під час третьої фази клінічних досліджень, у яких взяли участь понад 30 тисяч осіб".

Деталі: DW нагадує, що у грудні 2020 року компанія оцінювала ефективність своєї вакцини у 94,1% випадків.

Наразі Moderna розробляє ще дві версії своєї вакцини, які мають діяти на нові штами коронавірусу.

Повідомляється, що станом на 12 квітня компанія відвантажила в різні країни світу вже 132 мільйони доз вакцини, з них приблизно 117 мільйонів – у США.