Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Moderna дещо знизила оцінку ефективності своєї вакцини

Середа, 14 квітня 2021, 09:21
Moderna дещо знизила оцінку ефективності своєї вакцини
Фото з Facebook Moderna Inc

Американська компанія Moderna дещо знизила показник ефективності розробленої нею вакцини від коронавірусу після третьої фази досліджень.

Джерело: Deutsche Welle з посиланням на оновлені дані щодо вакцини  

Дослівно: "Згідно з цими даними, вакцина в 90% випадків запобігає зараженню коронавірусом, а в 95% випадків дозволяє уникнути важкого перебігу хвороби. Це стало відомо під час третьої фази клінічних досліджень, у яких взяли участь понад 30 тисяч осіб".

Деталі: DW нагадує, що у грудні 2020 року компанія оцінювала ефективність своєї вакцини у 94,1% випадків.

Наразі Moderna розробляє ще дві версії своєї вакцини, які мають діяти на нові штами коронавірусу.

Повідомляється, що станом на 12 квітня компанія відвантажила в різні країни світу вже 132 мільйони доз вакцини, з них приблизно 117 мільйонів – у США.

Теми: вакцинаціякоронавірусСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

Усі новини...
вакцинація
Чи треба вакцинуватися й продовжувати дію COVID-сертифікату – пояснює МОЗ
Чи потрібно ізолювати вакциновану дитину після контакту з хворим на вітрянку – пояснює МОЗ
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Останні новини
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
20:13
"Укргідроенерго" планує відновити 1 ГВт потужності протягом наступних пів року
20:10
Народила від батька: на Сумщині поліція затримала чоловіка, який систематично ґвалтував доньку
20:08
Європейська інвесткомпанія KKCG придбала ІТ-платформу Avenga з офісами в Україні
20:06
Шольц розповів, як відволік Орбана від голосування проти України
20:05
Російський суд відправив кримського журналіста Ернеса Аметова до в’язниці на 11 років 
20:00
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
19:59
Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
19:39
фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного
19:34
Шольц запевняє, що Україна отримає 50 млрд євро, попри Орбана
Усі новини...
Реклама: