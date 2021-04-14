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Moderna немного снизила эффективность своей вакцины

Среда, 14 апреля 2021, 09:21
Фото з Facebook Moderna Inc

Американская компания Moderna немного снизила показатель эффективности разработанной ею вакцины от коронавируса после третьей фазы исследований.

Источник: Deutsche Welle со ссылкой на обновленные данные относительно вакцины

Дословно: "Согласно этим данным, вакцина в 90% случаев предотвращает заражение коронавирусом, а в 95% случаев позволяет избежать тяжелого течения болезни. Это стало известно во время третьей фазы клинических исследований, в которых приняли участие более 30 000 человек".

Детали: DW напоминает, что в декабре 2020 года компания оценивала эффективность своей вакцины в 94,1% случаев.

Сейчас Moderna разрабатывает две версии своей вакцины, которые должны действовать на новые штаммы коронавируса.

Сообщается, что по состоянию на 12 апреля компания отгрузила в различные страны мира уже 132 миллиона доз вакцины, из них примерно 117 миллионов – в США.

Темы: вакцинациякоронавирусСША


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