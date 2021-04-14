Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Італія думає обмежити використання вакцини Johnson&Johnson через рідкісні тромби

Середа, 14 квітня 2021, 09:32
Фото з Twitter ЄП

Італійське агентство з лікарських засобів AIFA може обговорити можливість застосування вакцини проти коронавірусу Johnson&Johnson тільки для людей, старших 60 років.

Про це повідомив в середу глава агентства, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters..

"Подивимося, яким буде її найкраще використання. Ми могли б обговорити можливість резервування цих доз для людей старших 60 років, оскільки випадки тромбозут знову сконцентровані у віці до 50", - сказав в інтерв'ю газеті Il Corriere della Sera директор AIFA Нікола Магріні.

Нагадаємо, компанія Johnson & Johnson (Janssen) вирішила відкласти масштабне постачання своєї вакцини від коронавірусу до країн Європи у зв’язку з рішенням регулятора США тимчасово призупинити використання препарату.

У США рекомендували призупинити щеплення вакциною після повідомлень про поодинокі випадки розвитку тромбів у щеплених пацієнтів.  

Всі 6 випадків сталися у проміжку з 6 до 13 днів після щеплення. Тромби виникли у венах, що відводять кров з мозку, у поєднанні з низьким рівнем тромбоцитів. В усіх випадках це були жінки віком від 18 до 48 років, одна пацієнтка померла. 

Компанія повідомила, що разом з органами охорони здоров’я США та ЄС переглядає дані і поки що відкладе масштабне постачання вакцини до Європи. 

Теми: Італіявакцинаціякоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Україні майже 15 тисяч випадків COVID-19 і 5 тисяч госпіталізованих

Доба в ООС: один український військовий загинув і троє поранених

За добу коронавірус забрав життя майже 13 тисяч людей

МОН змусило видавництво переробити мапу України без Криму в підручниках історії

"Важко говорить": дружина Навального розповіла про стан ув’язненого російського політика

МОЗ обіцяє: за кожним щепленим CoronaVac одразу резервують другу дозу

Усі новини...
Італія
Італія планує відновити туризм з 2 червня
МЗС Туреччини викликало посла Італії через коментарі про Ердогана
Під час "коронавірусних протестів" у Римі відбулися сутички з поліцією
Останні новини
09:32
Італія думає обмежити використання вакцини Johnson&Johnson через рідкісні тромби
09:21
Moderna дещо знизила ефективність своєї вакцини
08:55
Міністр туризму Греції назвав умови прийому українських туристів з 14 травня
08:41
У Польщі заявили про "апогей" шпиталізованих з коронавірусом
08:28
В Україні майже 15 тисяч випадків COVID-19 і 5 тисяч госпіталізованих
08:13
Президент Фінляндії заявив Путіну про стурбованість через Україну
08:00
Головні новини вівторка і ночі: ліквідація ОАСК, ескалація на Сході
07:57
Доба в ООС: один український військовий загинув і троє поранених
07:21
Боррель і Блінкен обговорили нарощення російських військ на кордонах України
06:50
Швеція звинувачує Росію в кібератаках на федерацію спорту
Усі новини...