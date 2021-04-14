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Италия думает ограничить использование вакцины Johnson&Johnson из-за случаев тромбоза

Среда, 14 апреля 2021, 09:32
Италия думает ограничить использование вакцины Johnson&Johnson из-за случаев тромбоза
Фото с Twitter ЕП

Итальянское агентство по лекарственным средствам AIFA может обсудить возможность применения вакцины против коронавируса Johnson&Johnson только для людей старше 60 лет.

Об этом сообщил в среду глава агентства, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Посмотрим, каким будет ее наилучшее использование. Мы могли бы обсудить возможность резервирования этих доз для людей старше 60 лет, поскольку случаи тромбоза снова сконцентрированы в возрасте до 50 лет", - сказал в интервью газете Il Corriere della Sera директор AIFA Никола Магрини.

Напомним, компания Johnson&Johnson (Janssen) решила отложить масштабные поставки своей вакцины от коронавируса в страны Европы в связи с решением регулятора США временно приостановить использование препарата.

В США рекомендовали приостановить прививки этой вакциной после сообщений о единичных случаях развития тромбов у привитых пациентов.

Все шесть случаев произошли в промежутке с 6 до 13 дней после прививки. Тромбы возникли в венах, отводящих кровь из мозга, в сочетании с низким уровнем тромбоцитов. Во всех случаях это были женщины в возрасте от 18 до 48 лет, одна пациентка умерла.

Компания сообщила, что совместно с органами здравоохранения США и ЕС пересматривает данные и пока отложит масштабное поставки вакцины в Европу.

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Темы: Италиявакцинациякоронавирус
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