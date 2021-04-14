Захарова поскаржилась, що ЄС і НАТО не тиснуть на "гарячі голови" в Києві

Представиця МЗС Росії Марія Захарова поскаржилась, що НАТО підбурює Київ до підтримки напруженості на Донбасі, а Євросоюз не зайняв жорстку позицію стосовно України.

Про це Захарова сказала в ефірі радіостанції "Вести FM", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство ТАСС.

"НАТО - військовий альянс, який повинен займатися питаннями безпеки, знову ж таки всіляко заграє з Києвом. При цьому перебуваючи в контакті і тісних взаєминах з київським режимом, альянс не висловлює занепокоєння щодо того, що там (на Донбасі) відбувається, а навпаки ще більше нацьковує київських політиків, ці гарячі голови, на так звані звершення, і це відбувається багато років. Гинуть діти, жінки, люди похилого віку", - заявила Захарова.

Вона поскаржилась, що ЄС "не просто спостерігає за тим, що відбувається в самому серці Європи", але "всіляко надихає київський режим".

"Ви ж не знайдете жодного публічного заклику - жорсткого - Києву відзвітувати про виконану роботу, повернутися за стіл переговорів, припинити ось цю політичну навіть не інтригу, а міжнародне політичне неподобство. Нічого з цього не було", - поскаржилась Захарова.

Вона заявила, що Євросоюз, навпаки, посилив риторику щодо РФ, поклавши відповідальність за події в Україні на Москву.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у телефонній розмові з президентом РФ Владіміром Путіним 13 квітня закликав його знизити напруженість на кордоні України, де Москва концентрує військові сили.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію до негайного припинення провокацій в Україні та біля її кордонів.